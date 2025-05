Administraţia Trump a concediat peste 100 de angajaţi ai Consiliului Naţional de Securitate, inclusiv experţi pe dosarul Ucraina

Se aşteaptă ca restructurarea NSC să diminueze şi mai mult influenţa acestuia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Administraţia Trump a concediat peste 100 de angajaţi ai Consiliului Naţional de Securitate (National Security Council -NSC), ca parte a măsurilor lui Donald Trump de a reduce dimensiunea şi rolul acestui organism. Membri ai personalului responsabil de dosare geopolitice cheie, de la Ucraina până la Kashmir, au fost concediaţi în cursul după-amiezii de vineri, scrie Agerpres.



Conform relatărilor din presă, un e-mail din partea şefului de cabinet al NSC, Brian McCormack, a fost trimis vineri, în jurul orei locale 16:00, pentru a-i informa pe cei concediaţi că au la dispoziţie 30 de minute pentru a-şi elibera birourile, dacă se aflau la muncă, sau pentru a stabili o dată la care să returneze echipamentele şi dosarele şi să-şi ridice lucrurile personale.



Membri ai personalului responsabil de dosare geopolitice cheie, de la Ucraina până la Kashmir, au fost concediaţi în cursul după-amiezii de vineri, au declarat cinci surse care au solicitat anonimatul, deoarece nu erau autorizate să vorbească public despre această situaţie.



Printre angajaţii care au fost demişi s-au numărat funcţionari de carieră, precum şi cei angajaţi în timpul administraţiei Trump.



Secretarul de stat american, Marco Rubio, a convocat joi o reuniune cu directorii NSC, ceea ce a generat speculaţii cu privire la reorganizarea acestui organism, creat în 1947, care îl consiliază pe Preşedinte în materie de securitate naţională şi politică externă, au relatat sâmbătă media americane, citând drept surse mai mulţi responsabili vizaţi de decizia respectivă.

Compus din experţi în politică externă din toate structurile guvernului SUA, NSC este un organism crucial pentru coordonarea agendei de politică externă a preşedintelui. Se aşteaptă ca restructurarea NSC să diminueze şi mai mult influenţa acestuia, transformându-l dintr-un organism cheie de elaborare a politicilor într-o structură mai mică, concentrată mai mult pe implementarea agendei preşedintelui decât pe conceperea acesteia.



Concret, această reformă ar trebui să ofere mai multe prerogative Departamentului de Stat, Departamentului Apărării şi altor agenţii implicate în diplomaţie, securitate naţională şi informaţii. Administraţia Trump îşi propune să reducă personalul NSC la doar câteva zeci de persoane. Patru surse familiarizate cu planurile respective estimează că numărul final al componenţei NSC va fi de aproximativ 50 de membri.



În mod tradiţional, NSC a fost principalul organism folosit de preşedinţi pentru a coordona strategia de securitate naţională. Personalul său ia adesea decizii cheie cu privire la modul în care SUA abordează cele mai volatile conflicte din lume, jucând un rol vital în protejarea ţării.

Sub preşedinţia democratului Joe Biden, NSC avea peste 300 de angajaţi, dar chiar şi înainte de recentele concedieri, echipa lui Trump număra mai puţin de jumătate din cea a lui Biden. Angajaţii concediaţi ar urma să fie transferaţi în alte funcţii guvernamentale.



Alte două surse au descris o atmosferă haotică vineri la Eisenhower Executive Office Building, care găzduieşte NSC. Unii responsabili destituiţi plecau înlăcrimaţi, au relatat sursele citate.



Numeroşi conservatori pledează de mult timp pentru un NSC restrâns, argumentând că unele poziţii ale acestuia dublează alte funcţii guvernamentale. Democraţii şi unii republicani se tem că o astfel de reducere de personal îl va priva pe Trump de consultanţa de specialitate de care are nevoie pentru a-şi dezvolta politicile.



NSC a avut dificultăţi în a atrage angajaţi foarte bine pregătiţi în ultimele luni. Unele poziţii strategice, cum ar fi cea de şef al Departamenului pentru afaceri latino-americane, nu au fost niciodată ocupate permanent.



Mai mulţi responsabili de rang înalt au fost concediaţi la începutul acestui an, după ce Laura Loomer, o teoreticiană a conspiraţiilor de extrema dreaptă apropiată de Trump, i-a prezentat preşedintelui american o listă cu membrii NSC pe care i-a considerat neloiali.



Ca parte a restructurării, se aşteaptă ca unele secţiuni ale NSC, numite direcţii, să fie comasate sau eliminate, susţin trei surse. În majoritatea departamentelor rămase, doar câţiva membri ai personalului mai sunt în funcţie.



Printre direcţiile care ar putea înceta să existe ca entităţi independente se numără cele responsabile pentru afacerile africane şi organizaţiile multilaterale, cum ar fi NATO.



Trump l-a demis la începutul acestei luni pe consilierul pentru securitate naţională Mike Waltz, care a fost aspru criticat pentru scandalul în care un jurnalist a fost adăugat, din eroare, unui grup de chat pe platforma Signal unde erau comunicate atacuri militare americane şi, deşi se credea că va fi numit ambasador la ONU, nu au existat alte informaţii în acest sens.