Rareş Bogdan: "Fără penali în funcţii publice devine astăzi realitate!"

Rareş Bogdan, europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL, a scris, într-o postare pe Facebook, după adoptarea celor două proiecte de lege care interzice persoanelor condamnate definitiv să candideze la alegeri, că proiectul PNL "a devenit realitate".

"Fara penali in functii publice devine astazi realitate!

Vocea românilor devine litera de lege prin proiectul legislativ initiat in 2017 de PNL (Alina Gorghiu - unic initiator principal - plx 480/2017). Criteriile de integritate propuse de colega mea datează din 2015 chiar, iar eu am fost primul ziarist care a dus o campanie pe aceasta idee. Proiectul care a primit unda verde de la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor prevede ca nu pot candida si nu pot fi alesi in alegerile parlamentare si prezidentiale persoanele care la data depunerii candidaturii nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, conditiile prevazute la art.37 din Constitutie pentru a fi alese, si persoanele care la data depunerii candidaturii au fost condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, daca nu a intervenit reabilitarea,amnistia postcondamnatorie.

Acesta a fost cuprins in ordinea de zi a plenului CD, camera decizionala, alaturi de un proiect al USR (plx 535/2021), care prevedea ca nu pot fi alesi in alegerile parlamentare si locale, persoanele condamnate definitiv pentru infractiuni contra vietii, contra libertatii persoanei, contra libertatii si identitatii sexuale si rele tratamente aplicate minorului. La acest proiect, Gabi Horga si Diana Morar am avut un amendament admis in comisia raportoare vizand faptul ca aceste persoane nu pot nici depune candidaturi. După cum se poate usor observa, initiativa USR nu viza tema Fara penali, ci tema pedepsirii infractorilor sexuali ai minorilor, o tema ce o rostogolesc in acest moment in mai multe initiative in parlament.

Astfel pe plen, pe aceeasi ordine de zi, existau doua proiecte cu obiect partial suprapus din doua perspective: proiectul PNL viza alegerile prezidentiale si parlamentare, iar proiectul USR cele parlamentare si locale. Proiectul PNL se refera la toate infractiunile cu intentie, pe cand proiectul USR doar la cele contra persoanei si minori, practic acestea fiind subsumate celor mentionate de PNL, intrucat sunt savarsite si acestea cu intentie. Per a contrario, daca s-ar fi adoptat proicetul USR, de exemplu, un talhar avea drerptul sa candideze si sa fie ales.

Initial, propunerea grupului PNL a fost de respingere a proiectului USR intrucat ar avea acelasi obiect, insa am atras atentia ca nu este acelasi obiect intrucat proiectul USR trateza si alegerile locale, pe cand proiectul PNL, doar cele prezidentiale si parlamentare. In schimb proiectul USR era incomplet intrucat nu acoperea sfera tuturor infractiunilor savarsite cu intentie, astfel ca trebuia sa preia forma din proiectul PNL.

Am propus reglementarea in acest fel, prin imbunatatirea proiectului USR, practic in acest fel schimband total obiectul sau avut in vedere de initiatori si realizand prin schimbare legiferarea ideii Fara penali, in sensul ca cei condamnati pentru infractiuni cu intentie nu pot depune candidaturi si nu pot fi alesi nici la locale, nici la parlamentare, nici la prezidentiale.

Procedural am solicitat scoaterea de pe OZ la plen, retrimiterea in comisii, unde am facut propunerea de amendare a proiectului USR dupa ce am purtat discutii cu ei si asigurandu-ma de exactitatea textului convenit in forma in care a fost supusa votului la plen, unde proiectele au fost votate in unanimitate, mai putin un vot contra.

Practic, USR a plecat pe un drum cu proiectul lor si s-au trezit cu sacii in caruta realizandu-se cel mai mare obiectiv promovat de ei, fara contributia lor. Nu sperau ei asa ceva vreodata, astfel ca nu e cinstit sa is aroge merite pentru ca fara PNL si plx 480/2017 al PNL, facut inainte de a promova ei initiativa cetateneasca Fara penali, erau fix zero barat cu proiectul lor ce viza alt obiect public (condamnarea infractorilor sexuali cu minori).

Le felicit pe colegele mele Diana Morar, Alina Gorghiu si Gabriela Horga, alaturi de ceilalti colegi!", a scris Rareş Bogdan în postarea de pe Facebook.