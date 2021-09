Sorin Grindeanu: ”Moțiunea alianței USR PLUS - AUR este o jignire. Nu vrem să intrăm în acest circ”

”USR PLUS să iasă din ipocrizie, să se hotărască dacă vor la guvernare sau sunt în opoziție. (...) Aflăm azi cum conducerea USR PLUS a decis ca secretarii de stat USR PLUS, șefii de agenții, prefecții, subprefecții, toți soldățeii de la partid nu demisionează, rămân în continuare conectați la banul public și la resursele țării.

Cum vine asta, domnilor de la USR PLUS? Mimați ieșirea de la guvernare prin șapte demisii, dar vă lăsați în același timp gașca de interese alături de Cîțu, cel pe care îl huliți de dimineața până seara, după ce tot voi, în decembrie, l-ați susținut să fie prim-ministru, în detrimentul lui Orban pe care îl vreți acum în locul lui Cîțu. Unde vă este vitejia de juni politici, care luptă până la capăt și renunță la tot? Acest tot pare că la voi este cu nuanțe, un tot până la funcții și până la indemnizații grase din bani publici.

”Este un circ ordinar marca USR PLUS”

Acestă imagine de astăzi este cea mai grăitoare dovadă a unui circ ordinar marca USR PLUS, în care au cooptat și AUR.

Așa cum știți, am avut în urmă cu câteva minute această ședință (n.r. - a Biroului Permanent Național) în care cu toții am luat act de faptul că s-au dat doar aceste șapte demisii. (...) Domnul Cîțu trebuie să vină în Parlament la vot. PSD va vota împortiva acestui nou guvern. PSD rămâne consecvent deciziei pe care am luat-o, anume toți, dar toți trebuie să plece, și Barna și Cîțu.

(...) Moțiunea alianței USR PLUS - AUR este o jignire. E o moțiune care spune doar că premierul Cîțu este rău și că nu a respectat protocolul. Altceva noi nu am văzut în această moțiune.

(...) La Cotroceni e o întâlnire între Iohannis și Barna. Știu, totodată, că există doar 7 demisii, nu mai multe, a acestor ipocriți de la USR, și că acele demisii nu au fost încă acceptate. Cîțu nu le-a acceptat, n-a numit înlocuitori. Mai mult decât atât, Iohannis se vede cu Barna să vadă cum se înțeleg împreună. De ce să intre PSD-ul în circul ăsta, un circ provocat tot de ei? Nu avem de ce”, a spus Sorin Grindeanu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal