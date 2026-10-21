SRI reacționează la acuzațiile unui fost premier: „Regretabile și iresponsabile. Limbaj suburban la adresa Serviciului”

2 minute de citit Publicat la 09:58 21 Oct 2026 Modificat la 09:59 21 Oct 2026

Serviciul a respins și acuzațiile că instituția ar fi condusă „pe şestache, ilegal”. Foto: Hepta

Serviciul Român de Informații (SRI) a calificat drept „iresponsabile” acuzațiile lansate de fostul premier Ludovic Orban, care a spus că serviciile se implică în politică și l-au asigurat pe Nicușor Dan că PSD este „un partid de cursă lungă”. SRI a transmis, într-un comunicat de presă postat și pe Facebook, că aceste acuzații sunt nefondate, iar instituția își desfășoară activitatea „exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege”.

La câteva ore după declarațiile făcute de Ludovic Orban la TVR, SRI a respins acuzațiile drept „nefondate” și a calificat afirmațiile fostului premier drept „regretabile și iresponsabile”.

„În urma declarațiilor făcute de domnul Ludovic Orban la televiziunea publică, în data de 20 octombrie, SRI consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public a unor acuzații nefondate, prin care instituției îi sunt atribuite implicări politice fără nicio dovadă.

Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție”, a transmis SRI.

Serviciul a respins și acuzațiile că instituția ar fi condusă „pe şestache, ilegal”, afirmând că identitatea directorului interimar, respectiv generalul Răzvan Ionescu, prim-adjunct al directorului SRI, este publică, iar funcția este exercitată în conformitate cu legea.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz “pe șestache”. Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, a transmis instituția.

SRI a mai precizat că „nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege”.

„SRI va continua să asigure securitatea și siguranta românilor și a statului român, conform legii și resurselor alocate în raport cu dinamica și gravitatea amenințărilor”, a precizat serviciul.

Ce a spus Ludovic Orban

Reacția SRI vine după ce fostul premier Ludovic Orban a declarat la TVR că Nicușor Dan și-ar dori un nou mandat la Palatul Cotroceni și a primit asigurări de la servicii că PSD este un „partid de cursă lungă”.

„Probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor Dan. (…) Asta cred eu”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat la care servicii se referă, Orban a răspuns: „Amândouă, şi SPP şi SRI”.

Apoi, fostul premier liberal a afirmat că interimatul de SRI ar fi ilegal.

„Da, necunoscutul domn Ionescu (de la SRI – n.r.) care conduce pe şestache, ilegal. E vina preşedintelui, dânsul conduce că e militar, da”, a adăugat Ludovic Orban.