Târziu îl contrazice pe Simion: Promisiunea lui de a relua alegerile din noiembrie e ca a lui Constantinescu cu reinstaurarea monarhiei

Claudiu Târziu spune că „nu mai e posibilă reluarea turului doi al prezidențialelor”. FOTO: Colaj Hepta

Claudiu Târziu, preşedintele Consiliului Naţional AUR, crede că este imposibil să mai fie reluat turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din noiembrie, în care s-au calificat Călin Georgescu şi Elena Lasconi. În acest context, Claudiu Târziu susţine că promisiunea lui George Simion, că va organiza turul doi în cazul în care va ajunge preşedinte, este similiară cu promisiunea lui Emil Constantinescu din campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din 1996, potrivit căreia va reinstaura monarhia în cazul în care ajunge la Cotroceni.

Europarlamentarul AUR Claudiu Târziu a fost întrebat, la Prima TV, dacă mai poate fi organizat turul doi al alegerilor prezidenţiale din noiembrie, aşa cum promite liderul AUR George Simion.

„Nu mai e posibilă reluarea turului doi al prezidențialelor”

„După cum au arătat oameni care se pricep foarte bine la drept constituţional, nu mai e posibil. Noi am epuizat toate căile de determinare a acestui tur al doilea - şi interne, şi externe. Am fost la toate instanţele, am făcut proteste şi în Parlament, şi în afara Parlamentului. Toate eforturile noastre au fost sortite eşecului. Cum ar putea fi făcut turul 2? Şi care ar fi logica? Şi juridică, şi din punct de vedere al actului politic. Adică tu ajungi preşedinte şi după aia spui: „Stai un pic, că eu sunt numai locţiitor de preşedinte. Acum organizez turul al doilea”. Cum îl organizezi? Că nu mai ai nici bază legală. Deja tu ai intrat într-un alt calendar, eşti preşedinte, ai fost ales, oamenii te-au vrut”, a explicat Claudiu Târziu.

Europarlamentarul AUR compară promisiunea lui George Simion, că va restabili turul doi, cu promisiunea făcută de Emil Constantinescu în 1996, că-l va readuce pe Regele Mihai în fruntea ţării.

„Este pe undeva similar cu promisiunea neonorată făcută de Emil Constantinescu în 1996, când a candidat la Preşedinţie, conform căreia, dacă ajunge preşedinte, va reinstaura monarhia şi îl va pune pe Regele Mihai în funcţie. S-a ţinut de cuvânt? Nu. Avea cum să se ţină de cuvânt? Nu. Dar Emil Constantinescu ar fi putut mai degrabă să facă acest gest decât poate George Simion să organizeze din nou turul al doilea”, a declarat Claudiu Târziu.

Simion a promis că, dacă ajunge președinte, va organiza finala prezidențială din noiembrie

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidenţiale din luna mai, a promis că, în cazul în care va ajunge preşedintele României, va organiza finala prezidenţială din luna noiembrie, anulată de CCR. Motivul: Călin Georgescu să poată candida pentru funcţia supremă în stat în competiţie cu Elena Lasconi. Din punct de vedere constituţional, preşedintele nu are niciun rol în organizarea alegerilor. În cazul în care ajunge preşedinte, George Simion ar putea demisiona din funcţie, pentru a lăsa locul vacant. Însă pentru a putea candida încă o dată la prezidenţiale, Călin Georgescu ar trebui să treacă din nou de filtrul Curţii Constituţionale, organism care tocmai l-a eliminat din cursa pentru Cotroceni.

În campania electorală din 1996, Emil Constantinescu, candidatul susţinut de Convenţia Democrată, a promis că, odată ajuns în funcţia de preşedinte al României, va reinstaura monarhia. Emil Constantinescu l-a învins pe Ion Iliescu în finala prezidenţială, însă România a rămas republică. Emil Constantinescu a fost singurul preşedinte care nu a mai candidat pentru al doilea mandat.

Citește și De ce este o minciună marea minciună „Turul doi, înapoi” pe care și-a construit George Simion campania. ”Este un om care înșală”