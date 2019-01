Traseistul Cristian Preda s-a înscris în partidul lui Dacian Cioloș

La vremuri noi, tot noi. Deși a fost unul dintre semnatarii campaniei de strângere de semnături pentru oameni noi în politică, Dacian Cioloș își aduce în partid un traseist politic notoriu. Mai precis pe europarlamentarul Cristian Preda.

Anunțul a fost făcut de Preda însuși, care a precizat că nu va candida la alegerile europarlamentare din mai.

"La invitația lui Dacian Cioloș, am aderat la PLUS. Așa cum am anunțat în urmă cu patru luni, nu candidez la europene. Prin afilierea mea, PLUS capătă statut de partid parlamentar și va avea, în consecință, delegați în toate secțiile de vot, putând astfel securiza opțiunile exprimate în favoarea listei sale", a scris Cristian Preda, pe Facebook.

În vârstă de 52 de ani, de profesie politolog, Cristian Preda a fost în 1999 consilier prezidențial pentru politică internă al lui Emil Constantinescu.

A fost un apropiat al PNL, fiind unul dintre liderii Institutului pentru Studii Liberale.

În 2005, era numit comisar guvernamental pentru Francofonie și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, fiind în același timp și reprezentant personal al președintelui Traian Băsescu pentru Francofonie.

În 2009, Preda s-a înscris în PDL, pe ale cărui liste a intrat în Parlamentul European. A fost suspendat din PDL, după care în 2014, a trecut la Partidul Mișcarea Populară, pe ale cărui liste a obținut un nou mandat de europarlamentar. În urma unui conflict cu Elena Udrea, a fost dat afară din PMP și a rămas independent.