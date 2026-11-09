Un senator care a trecut pe la S.O.S. România și PACE s-a afiliat grupului PSD. Cine este Ioan Rusu

1 minut de citit Publicat la 19:28 09 Noi 2026 Modificat la 19:28 09 Noi 2026

Ioan Rusu și-a anunțat afilierea la grupul PSD în plenul Senatului. Foto: Agerpres, Senatul României

Senatorul Ioan Rusu și-a anunțat, luni, în plenul forului legislativ, afilierea la grupul parlamentar al Partidului Social Democrat. "Vă informez că începând de astăzi mă afiliez grupului parlamentar al PSD", a spus el.

Rusu a fost ales senator în decembrie 2024, în Circumscripția 12 Călărași, pe listele S.O.S. România. A făcut apoi parte din grupul PACE - Întâi România, care s-a desființat în octombrie 2026, după plecarea mai multor senatori, întrucât nu a mai întrunit condiția de a avea minimum șapte membri.

Pe 2 septembrie, alți cinci senatori aleși în Parlament pe listele POT și S.O.S. România și-au anunțat, în plenul Senatului, afilierea la grupul Partidului Social Democrat. Cei cinci sunt Ionel Carp, Valentina Aldea, Liviu Sorin Robe, Cristian Bem și Daniel Ghiță.

Un moment mai neobișnuit a avut loc când i-a venit rândul la microfon Valentinei Aldea. Aceasta a anunțat inițial că s-a "transferat" la PSD, după care s-a oprit și a început să râdă. Din sală, alți senatori au aplaudat-o și i-au strigat "curaj".

Ulterior, ea a revenit asupra formulării și a precizat că s-a afiliat grupului parlamentar al PSD.

Senatoare, fostă POT, agresată de soția unui bărbat cu care ar fi avut o relație

Valentina Aldea a fost aleasă pe listele POT. Numele său a apărut în presă în urma unui incident, petrecut în noiembrie 2025, în care a fost agresată de o femeie geloasă, în parcarea unui complex rezidențial din Capitală.

Femeia acuzată de agresiune a declarat presei că știa că soțul său și senatoarea POT Valentina Aldea ar avea o relație de mai mult timp.

Senatoarea s-ar fi aflat în vizită la domiciliul bărbatului când soția acestuia a ajuns acasă și a observat mașina parlamentarei parcată în fața imobilului. Revoltată, femeia ar fi început să lovească autoturismul, rupând oglinzile și zgâriind caroseria.

În total, trei dosare penale au fost deschise după agresiune. Una dintre plângeri a fost depusă la DNA chiar de femeia care o acuză pe senatoare că ar avea o relație cu soțul ei.

Mutările de la Senat au loc în contextul în care grupul parlamentar Pace Întâi România a fost desființat, după plecarea mai multor membri.