Victor Ponta nu va candida la prezidențiale din partea PSD. ”Vreau să văd ce face Marcel Ciolacu”

Victor Ponta nu este de acord ca Crin Antonescu să fie candidatul PSD la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Hepta.

Victor Ponta a declarat, miercuri la Digi24, că nu își va depune candidatura la PSD pentru a fi candidat la prezidențiale, înainte să afle ce vrea să facă Marcel Ciolacu. Ponta a spus că Ciolacu ar fi un președinte bun, pentru că ”se descurcă în limba engleză” și că nu este bine să i se interzică lui Călin Georgescu să candideze din nou.

S-a vorbit foarte mult în lumea politică în ultima lună despre intenția lui Victor Ponta de a candida la alegerile prezidențiale din acest an. El a fost cel care a atacat candidatura lui Crin Antonescu și l-a determinat pe acesta să dea un ultimatum partidelor din Coaliție, susținând că nu simte că are sprijinul acestora.



„L-am susținut și l-am votat pe Marcel Ciolacu, am o obligație de loialitate, dacă va candida încă o dată îl voi susține. Părerea mea e că ar trebui să rămână premier, dar îl voi susține dacă va decide să candideze. Pentru altcineva eu nu am nici o obligație de loialitate. Sper să nu candideze. Premierii în funcție vor deconta și vor fi ușor de atacat. E o regulă în România. Eu cred că e bine ca PSD să își mențină alianța cu PNL și UDMR, funcția de premier e cea care i se potrivește PSD.

Depinde ce vrea coaliția - dacă își doresc un candidat comun pentru a câștiga alegerile sau doar pentru a avea liniște în coaliție. E foarte important ca viitorul președinte să lucreze cu coaliția guvernamentală.”, a explicat Ponta.

El a mai spus că nu va candida la Congresul PSD pentru a deveni candidatul partidului la alegerile prezidențiale, înainte să vadă ce decizie ia Ciolacu. „Nu voi candida la congresul PSD pentru a deveni candidatul partidului. Vreau să văd ce va decide Marcel Ciolacu. Vreau să văd dacă există un proiect care va duce România într-un tren al schimbării, condus de Donald Trump și Elon Musk”, a precizat Ponta.



Actualul deputat PSD a mai afirmat că dorește să existe un candidat mai bun decât Călin Georgescu, la prezidențiale și nu consideră că e bine să fie oprit din a candida. „Eu vreau să existe la prezidențiale un candidat mai bun decât Călin Georgescu. Nu cred că e bine să fie oprit de la candidatură. Nu știu care e data alegerilor. Data alegerilor trebuie să țină cont de buget. Îmi doresc un președinte care să vorbească fluent limbi străine, să poată vorbi mai ales la Washington. L-am auzit pe Marcel Ciolacu vorbind în privat în engleză, se descurcă”, a mai spus Victor Ponta.