Viorica Dăncilă, atac furibund la adresa lui Iohannis: S-a întors din SUA cu o șapcă și trei poze

sursă foto:gov.ro

Viorica Dăncilă îl atacă în termeni duri pe Klaus Iohannis, în dezbatearea organizată chiar cu o ora înainte de cea a contracandidatului său și face referire la șapca primită de Președinte la întâlnirea cu Trump. Fostul premier a vorbit despre nepăsarea lui Iohannis în ceea ce privește politica externă a țării.

”Văd un om laș și argoant, ce nu poate explica cei cinci ani de mandat(...) În domeniul politicii externe, Klaus Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București, nu am văzut nimic concret din România. Am văzut că s-a întors din România cu o șapcă și trei poze, am văzut că a fost la Consiliul European la Bruxelles, dar nu am văzut nimic despre Schengen sau MCV, nu am văzut nimic pentru români și România”, a spus Dăncilă.