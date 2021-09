Vlad Voiculescu, atac la Florin Cîțu: "Ca unul pățit vă pot spune rețeta aplicată de PNL când vor să facă o măgărie"

"Nu știu dacă ați observat dar ca unul pățit vă pot spune care este rețeta aplicată de PNL de fiecare dată când vor să facă o măgărie pe care nu pot să o susțină cu argumente pentru că este pur și simplu o măgărie", a scris Vlad Voiculescu, miercuri, pe Facebook.

"1. În discuții private (în guvern, în coaliție, în primării) promit că vor acționa loial și decent, în interesul românilor;

Ex: Cîțu spunând că nu va pune pe agenda guvernului proiecte dubioase pe care nu există acord în coaliție precum PNDL 3, Cîțu spunând că nu are nimic de-a face cu centrele secrete de vaccinare, Cîțu spunând că nu are nimic de-a face cu furăciunile din sănătate și nu vrea să protejeze pe nimeni etc.

2. La ore sau zile mai târziu, își folosesc funcțiile pe care le au pentru a face fix ceea ce au promis că nu vor face;

Ex: astăzi, la trimiterea Corpului de Control la MS pt o non-problemă, la demiterea mea și a Andreei Moldovan etc.

3. USR PLUS se trezește în fața faptului împlinit, spune că este inacceptabil, că nu așa poate funcțioma o coaliție, etc.

4. PNL prin voci din partid sau “analiști” prieteni, construiesc narativul că USR PLUS se ține doar de scandal, îndeamnă la cumpătare, la “guvernare pentru binele cetățenilor”, etc.

Câte minciuni, atâtea măgării.

Câte măgării, atâtea manipulări.

Totul, desigur, pe banii și pe nervii românilor.", a fost mesajul postat de fostul ministru al Sănătății.

Dacian Cioloș, despre ieșirea de la guvernare: "Miniștrii USR PLUS nu mai au ce să caute într-un Guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat"

Criză în Guvern din cauza programului de 50 de miliarde lei pentru primării, numit Anghel Saligny. Co-președintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, a declarat, miercuri, că "în mod clar" le va propune colegilor ieșirea de la guvernare, în cazul în care premierul Florin Cîțu "nu ține cont de propunerile noastre".

Ședința de guvern de miercuri a fost suspendată până la ora 19:00. Premierul Florin Cîțu invocă un presupus aviz tacit al Ministerului Justiției pentru proiectul de OUG privind programul de 50 miliarde euro Anghel Saligny, dar miniștrii USR PLUS arată că avizul Ministerului Justiției este obligatoriu. Aceștia îl acuză pe premier că vrea să adopte programul pentru a-și cumpăra voturile din PNL la congresul din 25 septembrie.

"N-am luat o decizie, încă, formală în partid, dar e clar că miniștrii, colegii noștri din USR PLUS nu mai au ce să caute într-un Guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat.

Și cu un prim ministru care, deja după ce l-a demis pe ministrul Sănătății fără să ne consulte, acum ar decide pe agenda Guvernului împotriva voinței colegilor noștri, pe un subiect pe care noi am avut o discuție în coaliție, asta nu este o modalitate pe care noi să putem lucra împreună într-un mod constructiv.", a declarat Dacian Cioloș.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal