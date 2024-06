Cine e Babasha, manelistul care a împărțit țara în două după ce a cântat la concertul Coldplay

Sursa foto: Captură video/Babasha cântă alături de trupa Coldplay

Pentru un cântăreț de manele la început de carieră, un scandal național este exact mecanismul prin care poate migra din zona bogată în vizualizări și like-uri, dar relativ obscură, a succesului pe internet, până în mainstream-ul muzical și publicitar de la televizor.

Nu este o premieră absolută: anul trecut, a făcut valuri un alt cântăreț underground, trapper-ul Gheboasă: n-a avut nevoie de un duo cu Chris Martin de la Coldplay, ci doar de o amendă de 1.000 de lei de la jandarmerie, pentru că a livrat în public obscenități pe rime.

Atunci, Gheboasă a urlat: "Rasism!"

Culmea e că în comunicatul Jandarmeriei, tocmai trapper-ul era citat pentru rasismul și vulgaritatea "versurilor" sale.

Odată cu scandalul de atunci, s-a născut și gluma că Gheboasă a cumpărat cel mai avantajos pachet publicitar din istorie: pentru doar 1.000 de lei (amenda de la jandarmi), a căpătat o expunere fabuloasă pe posturile naționale de TV și radio, fără a mai vorbi de presa online.

Convertită în termeni financiari pe baza rate-cardului, această expunere de sute de minute ar fi costat, în mod real, sute de mii de euro. Iar mantra în showbiz-ul autohton este că nu există publicitate pozitivă sau negativă. Există publicitate și atât. Așadar, pentru ore întregi de popularizare în mainstream media, a fost nevoie doar de o amendă de 1.000 de lei, la care împricinatul a strigat "Rasism!"

Rasismul este leitmotivul de care s-a agățat și Vlad Babașa (nume de scenă: Babasha), după ce o parte din oamenii veniți să vadă trupa Coldplay s-au simțit înșelați în timpane și în buzunar la momentul manelei "Păi naa"

Foarte conștienți că au dat bani să asculte altceva, oamenii au huiduit, așa cum huiduie la stadion suporterii când un adversar îl trage de tricou pe atacantul echipei favorite.

E o reacție de revoltă la ceva ce n-ar trebui să fie. Așa vor fi perceput unii spectatori-plătitori de pe Arena Națională "faultul" lui Babasha între "Viva la vida" și "Yellow".

Babasha: "Indiferent că cânt manele ... Maneaua este rău famată din cauza rasismului"

Presa națională a aflat că Vlad Babașa este un tânăr cântăreț originar din Bacău. La 22 de ani, este popular pe mai multe platforme de streaming.

Între piesele sale cu mare notorietate se numără "Baklava" și "Păi naa", ultima având 7.900k vizionări pe YouTube în nici două săptămâni (mai exact: 7.959.028 accesări în ultimele 12 zile, la ora redactării acestui material).

Versurile cântecului pot conta drept Ars Poetica, iar adâncimea și semantica lor rămân să fie judecate de cititori.

Prezentăm aici doar un scurt fragment:

"La tine am abonament / Să te iubesc permanent / Dragoste cu gust de cola / Mi-ai dat peste cap busola / Să te mănânc ca pe ola (?) Alele, aleleu / Tu ești fix pe placul meu / Și oricât mi-ar fi de greu / Te vreau mereu. Gen."

Numărul abonaților canalului său, pe această platformă, era 113k, astăzi, vineri, 14 iunie 2024.

Mai multe detalii despre viața și opera lui Babasha a dat sora mai mare a cântărețului, într-o postare pe Facebook, în care i-a sărit în apărare.

"Am zis să scriu și eu câteva lucruri care-mi trec azi prin minte... Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă față rasismului, discriminării și urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva... Vlad Babasa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul in care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este. Fratele meu și-a descoperit pasiunea de mic, și-a dat seama de la o vârsta foarte fragedă de iubirea pentru muzică, de impactul pe care îl poate avea asupra oamenilor. A studiat câteva instrumente și a apoi a ales să fie solist, să compună, să își scrie singur muzica și a ales să facă asta cu bucurie și cu sufletul curat, să muncească să fie din ce in ce mai bun. Eu și fratele meu nu luptam cu oameni ca voi, cu răutăți, nu ne dorim succesul cu orice preț. Muncim la noi, la limitele noastre, cu fricile si cu propria persoană, pentru ca ne-am dat seama că lupta nu e cu ceilalți, ci cu noi înșine, ghidați de Dumnezeu. Voi ce ați realizat in viața? Ce vă place, ce nu vă place? Va cunoașteți pe voi? Conștientizați viața din voi? După ce va ghidați? Eu înțeleg ca nu v-ați așteptat la acest moment, dar dacă in Europa avem reputația proasta pe care o avem, voi nu ați făcut altceva decât sa o întăriți", a scris Bianca Babașa, postarea sa fiind preluată în acest articol cu grafia originală.

Din informațiile contului său, aceasta lucrează la Teatrul Bacovia din Bacău și a studiat la două facultăți: Politehnica din București, Facultatea de Energetică, și Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L.Caragiale".

"M-așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău (…) Eu sunt doar un puști de 22 de ani care chiar muncesc zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, pentru cine nu înțelege treaba asta, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine (…) pentru că uitați străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază", a spus însuși cântărețul, într-o postare pe contul său TikTok.

Rasismul, pedepsit de Codul Penal din România

Rasismul în sine este o acuzație gravă. Codul Penal din România, la articolul 369, spune că "instigarea la ură pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecție HIV/SIDA se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă".

Acuzațiile aruncate în spațiul public într-un scandal au neplăcutul dezavantaj că pot atrage consecințe. Acuzațiile de rasism sunt, până la urmă, acuzații. Ele trebuie susținute chiar și într-o culpabilizare colectivă, pentru că, în orice jurisprudență modernă, cine face acuzația, trebuie s-o și dovedească.

Așa că, la câteva ore de la prima postare și înainte de cel de-al doilea moment alături de Coldplay, în care n-a mai fost huiduit, ci aplaudat, Babașa și-a schimbat un pic discursul. Tot pe TikTok.

Babasha: "N-am spus eu că e vorba de rasism"

"Vă salut pe toți, nu vreau să vorbesc foarte mult (...) Vreau să clarific cu un singur lucru: eu sunt copleșit de emoții, nu am multe cuvinte de spus (...) Dacă am preconizat eu că ar fi fost vorba de rasism, cu siguranță nu am făcut pentru că nu a aclamat lumea numele meu sau pentru că nu a vibrat cu mine. Că am înțeles că nu le-a plăcut, sau le-a plăcut, sau treaba fiecăruia. Eu, dacă am spus că a fost vorba de rasism, este faptul că am auzit huiduieli, în care toată lumea a vorbit de culoarea pielii mele, în care am primit foarte multe mesaje de rasism ș.a.m.d. Nicidecum, dacă nu-i place unui om ceea ce fac...

Eu nu m-am dat victimă și de asta nici nu vreau să vorbesc foarte mult, pentru că știu că orice vorbesc acum poate să fie folosit împotriva mea și nu vreau să par o victimă. Las de la Dumnezeu să așeze el toate lucrurile, dar nu am spus eu că e vorba de rasism", a spus Vlad Babașa în ultimul (la ora redactării acestui material) clip încărcat pe TikTok.

Evident, am transcris exprimarea originală a cântărețului.