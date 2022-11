Bianca Brad, primul semn de cancer. Totul s-a întâmplat într-o noapte | Alimentul la care a renunțat total

Bianca Brad a dezvăluit care a fost primul semn în momentul în care a fost diagnosticată cu cancer.

Sursa foto: Facebook

Bianca Brad a șocat pe toată lumea când, la finele anului 2021, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer în urmă cu 6 ani. Nimeni nu a știu. Nici măcat mama ei.

"Înainte de a-i spune am avut emoții foarte mari, am avut aceleași emoții ca acum 6 ani, când mă gândeam să merg să îi spun. M-a bufnit plânsul, gândindu-mă cum o să reacționeze și cum o să îi fie, dar m-am adunat, i-am expus toată povestea, nu am intrat în detalii foarte mari, i-am spus într-un mod cât mai finuț și necomplicat, foarte pozitiv și optimist. (...) Apoi a făcut ochii mari și mi-a zis: "Bine că nu mi-ai spus!". Mă bucur că mi-am ascultat instinctul. Ar fi trebuit să lupt să o țin pe ea sus, nu doar pe mine!", a spus Bianca Brad atunci, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Vedeta a fost diagnosticată cu cancer la sân în 2015. Și acum regretă că nu a mers la control la timp. Iar viața i s-a schimbat într-o noapte.

"Eu n-am fost la controalele anuale. Într-o noapte m-am trezit cu o durere cruntă în sân, îmi venea să bag mâna și să scot tot ce e acolo", a spus Bianca Brad într-un interviu.

"A fost greşeala mea că nu m-am dus la niciun control şi nici nu mă palpam cu atenţie. Şi brusc, într-o noapte din mai 2015, m-am trezit din somn cu dureri infernale la sânul drept. Aveam senzaţia că, din interior spre exterior, mă străpungeau cuţite, săgeţi, ace, aveam nişte dureri crunte. Nemaiputând să dorm, am început să caut pe internet de la ce ar putea fi şi ce aş putea să fac.

Şi am descoperit că acest tip de cancer nu dă dureri, decât dacă ajunge în fază terminală. Dar nu înţelegeam cum e posibil, pentru că nu se vedea nimic, nu am avut simptome… Am făcut întâi o ecografie, după aceea o mamografie, apoi un RMN, dar diagnosticul era deja clar. Eu am vrut atunci să aplic tratamentul clasic: chimioterapie-operaţie-chimioterapie, radioterapie etc.

Era fix în perioada în care Angelina Jolie s-a hotărât să-şi facă dubla mastectomie şi histerectomie, dar ea avea în gene predispoziţie spre aşa ceva. Iar eu, probabil şi sub influenţa unei asemenea ştiri, eram hotărâtă să fac mastectomie şi, în ignoranţa mea, l-am întrebat pe medic: Când mă operaţi? Săptămâna viitoare?

Medicul mi-a dat numărul unui specialist ca să merg să stabilesc planul de chimioterapie. Interesant este că asta se întâmpla pe 21 mai, de ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, care s-a dovedit a fi unul dintre acele semne divine pe care le-am primit de-a lungul timpului", a declarat Bianca Brad, pentru OK! Magazine, citată de DCNews.

"Am fost operată pe 8 aprilie cu reconstrucție imediată. Acum sunt foarte bine. Nu mă mai interesează ce spune lumea, că o să revină cancerul. Important e să lași frica în voia lui Dumnezeu. Dacă crezi în Dumnezeu, frica nu are loc.

Încercările ne sunt date în viață spre binele nostru. Și eu am fost revoltată. Întâi am zis că mi-a luat fetița. În 2013 am avut alt șoc, de la care mi s-a tras această boală. Dar am reușit s-o înving numai cu ajutorul lui Dumnezeu”, a mai mărturisit Bianca Brad, la Prima TV.

Alimentul la care a renunțat

Bianca Brad a vorbit și despre alimentația sa, la ce a renunțat și ce consumă acum.

"Am slăbit pentru că am schimbat stilul alimentar! Oricum rămăsesem cu niște kilograme în plus și eram foarte nefericită, am avut o putere fantastică să schimb de pe o zi pe alta, o tărie extraordinară, am băut numai sucuri verzi și salate verzi. Asta s-a întâmplat în 2015, imediat după diagnosticare, când am început să citesc, să mă informez!

Acum am 56 de kilograme! Atunci am slăbit vreo 20 de kile, după care am tot slăbit, pentru că eram pe frică atunci, tot ce făceam eram mânată de frică, am slăbit fiind extrem de strictă și de exagerată. Nu mâncam cu ulei, sare, doar frunze, rumegam frunzele alea, plângeam și mâncam, pentru că era groaznic! Și pe stresul ăsta și pe faptul că nu mai mâncam nimic altceva decât frunze verzi și eventual nuci și măsline, fără pâine, fără nimic altceva, ajunsesem la 46 de kile, lucru care s-a văzut în poze. Apoi mi-am dat seama că nu asta este calea și am început să îmi revin! Acum mai mănânc o prăjitură, dar nu un tort întreg sau nu mănânc în fiecare zi dar sunt cu măsură și nu mănânc mâncare procesată, din comerț, salamuri în niciun caz, am renunțat la genul ăsta de mâncare, mănânc mult vegan.

De multe ori nu mănânc până la prânz. Țin post intermitent, de exemplu! Adică mănânc seara, pe la 7-8, în funcție de cum e ziua și până a două zi spre prânz, nu mănânc, doar beau apă sau mănânc o banană, un fruct, cel mult, sau la prânz salată, mâncare de linte. Ca și carne am introdus peștele, dar peștele de captură, nu din crescătorie, și carne, pui de țară, cei crescuți la sol. Recomand tuturor să nu mănânce pui când ies la restaurant decât dacă au garanția că se folosește pui crescut la sol, ceea ce nu se întâmplă, pentru că puii sunt crescuți cu hormoni și asta mâncând în mod frecvent, pentru că este o mâncare ieftină, duce la niște dereglări hormonale foarte mari!", a mai spus Bianca Brad.