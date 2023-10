Micul dejun pe care Prințesa de Wales îl mănâncă în fiecare zi. Dieta care o ajută să se mențină în formă

Kate Middleton respectă cu strictețe o dietă bogată în fibre și proteine. Prințesa de Wales mânâncă același mic dejun în fiecare zi.

În vârstă de 41 de ani, Kate Middleton are o siluetă trasă prin inel, chiar și după trei nașteri. Soția viitorului rege britanic are un stil de viață sănătos și face sport regulat pentru a se menține într-o formă maximă. La fel de importantă este odihna, astfel că Prințesa de Wales are un program de somn pe care îl respectă în fiecare seară.

Kate Middleton își începe ziua cu un mic dejun bogat în proteine. Surse apropiate cuplului britanic spun că Prințesa de Wales mănâncă același mic dejun zilnic.

Micul dejun pe care Kate Middleton îl consumă în fiecare zi

Prima masă a zilei pentru Prințesa de Wales include întotdeauna două legume, iar mai apoi mănâncă ovăz, care este bogat în proteine, carbohidrați și fibre.

După terci, Kate servește o băutură nutritivă preparată din kale, spanac și spirulină. Apropiații Prințesei de Wales spun că acesta este micul dejun preferat al ei, datorită proteinelor și vitaminelor sănătoase, potrivit The Mirror.

În ceea ce privește prânzul, se spune că salatele sunt pe ordinea zilei și că viitoarea regină preferă salata cu avocado, castravete și brânză feta.

În rest, între mese Kate consumă goji, fructe și legume. De asemenea, pentru a se menține în formă, Prințesa face regulat mișcare și este pasionată de fitness, spinning, tenis, yoga, iar în școală a fost căpitanul echipei feminine de hochei pe iarbă.