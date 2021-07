Manelistul Jador, implicat într-un accident: "Calul a sărit în faţa maşinii"

Jador a făcut accident de mașină şi le-a povestit fanilor cum s-a petrecut totul.

Din fericire, artistul nu a fost rănit, însă bolidul său de lux a fost avariat în urma impactului cu animalul.

"Am făcut un mare accident. Mașina mea din păcate arată așa. Calul a sărit în fața mașinii, bine că nu aveam viteză, că dacă aveam era jale. Trebuie să schimb bara, farul și capota. El plângea, era calul lui și el plângea că are de dat bani. Nu dai, că am auzit că ești amărât. L-am luat în brațe și i-am spus - "Nu mai plânge", a spus Jador în imaginile prezentate fanilor săi, pe Youtube, în data de 28 iulie.

