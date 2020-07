Smiley și-a șocat fanii cu un mesaj legat de Andreea Esca. Ce a spus artistul a uimit pe toată lumea

”Observ un trend general de a nu crede in nimic, nici in Covid, nici in medici sau oameni, in stiinta sau in Dumnezeu. Poate putem, totusi, prin declaratia Andreei Esca, sa invatam sa avem mai multa grija de noi si sa ne ferim de boala, doar atat...

O cunosc si stiu prin ce a trecut. Din pacate nu e singura mea cunostinta personala care a avut Covid. Boala asta exista si se raspandeste foarte usor. Va rog sa aveti grija de voi cu responsabilitatea celor care stiti ca de sanatatea voastra depinde sanatatea tuturor. As vrea sa va mai rog sa nu ma puneti la zid pentru ca am exprimat o ingrijorare!”, a scris îndrăgitul cântăreț pe Facebook.

Smiley și-a întrigat fanii cu un mesaj de solidaritate față de Andreea Esca

Smiley și-a intrigat fanii după ce a susținut că va șterge ”comentariile care nu încurajează grija față de noi, cele care instigă la ură, cele defăimătoare”.

”Eu as fi sărit peste ultima frază, la urma urmei fiecare crede ceea ce vrea. Este a doua postare a unei persoane publice care își încheie pledoaria cu un mesaj asemănător, doar că la cealaltă se amenința cu un “Block”, a scris unul dintre fanii artistului, care susține că nu este de acord cu cenzura în anul 2020.