Copilul intrat pe teren la meciul România - Olanda a primit un echipament al naționalei, de la un reporter Antena 3 CNN impresionat de visul lui David

David a primit un echipament al naționalei, de la reporterul Antena 3 CNN, Radu Tiliță. Sursa foto: colaj Antena 3 CNN

Băiatul care a intrat pe teren la meciul România Olanda, din optimile EURO 2024, pentru a-l îmbrățișa pe portarul Robert Niţă, a fost ajutat de colegul nostru, Radu Tiliţă, să îşi împlinească un vis. Copilul îşi dorea foarte mult un echipament al echipei naţionale, iar Radu a făcut tot posibilul ca acesta să îl primească.

„M-a impresionat foarte mult povestea lui David, aceea că a stat cu o noapte înainte și a pictat singurul tricou galben, pentru a avea stema țării noastre pe piept în momentul în care avea să ajungă în fața portarului preferat.

Apoi s-a trezit dis-de-dimineață, s-a urcat în tren alături de frați, de mamă. Au călătorit peste 800 de kilometri pentru a susține echipa națională și pentru a-și vedea visul cu ochii.”, a explicat Radu Tiliță, la Antena 3 CNN.

David, a povestit, pentru Antena 3 CNN, de ce a fugit pe gazon.

A vrut „să dea mâna cu Niţă”. N-a reuşit, însă, să ajungă la portarul naţionalei pentru că a fost blocat de mai mulți stewarzi. Chiar şi aşa, fericit, puștiul nu a opus niciun fel de rezistență şi a părăsind terenul ținut de mână de forţele de ordine.

„Am vrut să dau mâna cu Niță și demult am vrut să-l văd și...să dau mâna cu el. N-am reușit la Ronaldo și am vrut să fac aici. Și am reușit.”, a povestit, bucuros, băiețelul.