Emma Răducanu s-a ascuns, în lacrimi, în spatele scaunului arbitrului la un meci de frica unui bărbat care a hărțuit-o în public

Emma Răducanu s-a ascuns, în lacrimi, în spatele scaunului arbitrului în timpul unui meci de la Campionatul de Tenis din Dubai, după ce a văzut un bărbat în tribune. Același individ a hărțuit-o cu o zi mai devreme, când a abordat-o într-o zonă publică. WTA a explicat că bărbatul a manifestat un „comportament obsesiv” față de sportivă și a fost dat afară de la meciul ei și nu mai are voie să participe la niciun eveniment WTA până la finalizarea unei anchete, relatează BBC.

Vizibil emoționată, sportiva de 22 de ani a fost văzută în timp ce se ascunde în spatele scaunului arbitrului în al doilea set al meciului cu Karolina Muchova. Emma Răducanu s-a speriat după ce a văzut același individ care a abordat-o două zile mai devreme în tribune.

„Luni, 17 februarie, Emma Răducanu a fost abordată într-o zonă publică de un bărbat care a manifestat un comportament obsesiv față de ea. Același individ a fost ulterior identificat în primele rânduri de la meciul sportivei de marți și a fost dat afară”, a transmis WTA.

