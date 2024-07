Fabiano Caruana a câștigat, pentru a doua oară, etapa de la București a turneului mondial Grand Chess Tour

Fabiano Caruana, câştigătorul etapei de la București a turneului mondial Grand Chess Tour

București, 8 iulie 2024 – Pe 5 iulie s-a încheiat Superbet Chess Classic România 2024 – a doua etapă a turneului internațional Grand Chess Tour (GCT). Câștigător a fost, la fel ca anul trecut, Fabiano Caruana, locul 2 mondial.

Clasamentul Superbet Chess Classic România 2024 s-a modificat în uma celei de-a noua runde, iar efectul a fost un mini-turneu de baraj dintre patru jucători: Fabiano Caruana, Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa Rameshbabu și Alireza Firouzja. Caruana și-a asigurat victoria după o ultimă zi dramatică a etapei de la București, în care a pierdut mai întâi partida clasică în fața lui Anish Giri, dar apoi a câștigat toate cele trei partide din runda de baraj.

"Poate că turneul părea un pic plictisitor, dar în ultima zi cel puțin am adăugat o doză de emoție", a spus Fabiano Caruana, care nu fusese învins în niciuna dintre cele opt runde. "Am jucat groaznic. Anish m-a pedepsit. Am făcut un joc slab, dar el a jucat bine și apoi nici nu m-am mai gândit la câștigarea turneului. Mă simt bine în acest moment, dar, în general, a fost o zi destul de proastă", a adăugat Caruana. Acesta a obținut trofeul etapei locale și premiul în valoare de 68.750 de dolari.

După ce a avut șansa de a converti o poziție care să îi ofere victoria categorică, Alireza Firouzja, dar și Rameshbabu Praggnanandhaa și Gukesh Dommaraju au terminat toți la egalitate, câștigând fiecare un premiu în valoare de 58.750 de dolari.

"Se pare că este o bună tradiție în București să avem tie-break-uri lungi. A fost o mare finală, lungă și plină de emoții, dar îl felicităm pe Fabiano Caruana din Statele Unite pentru victoria obținută în primul eveniment clasic și mulțumim Fundației Superbet pentru sponsorizarea evenimentului", a declarat Michael Khodarkovsky, directorul executiv al GCT.

"Felicitări lui Fabiano Caruana pentru o nouă victorie remarcabilă la Grand Chess Tour – etapa Superbet Chess Classic România. Acest turneu a însemnat zece zile de partide palpitante, evidențiind talentul incredibil al tuturor participanților", a precizat Augusta Dragic, președintele Fundației Superbet. "La Fundația Superbet, ne angajăm să aducem talente de șah de top în România, Polonia și Croația. Scopul nostru este să inspirăm următoarea generație de jucători de șah, oferindu-le oportunitatea de a învăța de la cei mai buni. Credem în puterea șahului de a educa, provoca și inspira. În această săptămână, ne vom continua călătoria în Croația, promițând un alt capitol interesant al promovării și celebrării șahului", a completat președinta Fundației Superbet.

La eveniment au fost prezenți ambasadorii Superbet – Ilie Dumitrescu, Florin Răducioiu, Ioan Andone, Benjamin (Benny) Adegbuyi, Virgil Stănescu, Adrian Iencsi, Ana-Maria Brânză, Cătălin Moroșanu - personalități politice precum George Tuță, Sebastian Burduja, oameni de afaceri – Cristian Paul, Chairman of the Board Investimental, prof. univ. Habil. Bogdan Alexandru Vițălaru, fondatorul Patrupet și Chief Medical Officer al PartnerVet, Cristian Ionescu, CEO-ul Eazy Insurance, CEO-ul Hidroelectrica, Borbely Karoly. Totodată, prezent a fost și invitatul special Viswanathan (Vishy) Anand, de cinci ori campion mondial la șah, supranumit "Tigrul din Madras", Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah, celebrul șahist Florin Gheorghiu, dar și Azmaiparashvili Zurab, Președintele European Chess Union. Co-fondatorul Grand Chess Tour, legendarul șahist Garry Kasparov, s-a aflat pentru cea de-a cincea oară la București. Andreea Vass, fondatoarea proiectului REKARO, dedicat caiacului românesc, a decernat premiile la ceremonia de închidere.

Premiile etapei din București au fost în cuantum de 350.000 de dolari. Premiile întregului circuit ajung la 1,5 milioane de dolari, dintre care 350.000 de dolari pentru etapa de șah clasic și 175.000 dolari pentru fiecare etapă de șah rapid și blitz. Totodată, ediția din 2024 a beneficiat și de un fond de premii bonus, de 275.000 de dolari, care vor fi acordate primilor clasați la finalul întregului turneu.

Fondul de premiere al recent-încheiatei ediții a fost pus la dispoziție de principalii sponsori: Fundația Superbet și Saint Louis Chess Club, ambele organizații non-profit care susțin educația prin șah și misiunea GCT de a promova sportul minții în toate colțurile lumii. Federația Română de Șah a fost co-organizator și partener al etapei din România.

Toate fondurile strânse în urma achiziționării biletelor vor fi donate către programul REKARO pentru renașterea caiacului românesc.

Grand Chess Tour continuă în Zagreb, Croația, începând de marți, 9 iulie, cu ceremonia de deschidere a etapei SuperUnited Croatia Rapid & Blitz. Runda 1 a etapei de la Zagreb debutează pe 10 iulie, iar comentariile live sunt asigurate de marii maeștri Yasser Seirawan și Evgenij Miroshnichenko, precum și de maestrul internațional, Jovanka Houska, începând cu ora 7:20 AM CDT pe canalele Twitch & YouTube ale Saint Louis Chess Club. După Croația, GCT revine în Statele Unite pentru ultimele două etape: Saint Louis Rapid & Blitz (11-16 august 2024) și Sinquefield Cup (18-29 august 2024), ambele găzduite de Saint Louis Chess Club.

Pentru mai multe detalii și pentru cele mai recente știri despre circuit, puteți vizita www.fundatiasuperbet.ro , www.superchess.ro , www.grandchesstour.org și urmări paginile de social-media ale Fundației Superbet și GCT.

Parteneri media: TVR, GSP.ro, Fanatik.ro, KISS FM, Prima Sport, Prima TV, Digi Sport, Digi 24, Antena 1, Antena 3

Parteneri comunicare: Porter Novelli România, AMICOM Consulting & Strategy

Despre Grand Chess Tour (GCT)

GCT este un circuit de șah internațional, care aliniază cei mai buni jucători ai lumii. Legendarul Garry Kasparov, unul dintre cei mai mari “ambasadori” ai șahului în lume, a inspirat crearea Grand Chess Tour și a contribuit, totodată, la consolidarea parteneriatului dintre organizatori. Pentru mai multe informații, puteți vizita grandchesstour.org .

Despre Fundația Superbet

Fondată în 2019, Fundația Superbet a făcut din șah una dintre inițiativele sale prioritare, organizând primul turneu din cadrul Grand Chess Tour la București. Totodată, Fundația s-a angajat să transforme GCT într-o tradiție pentru comunitățile de șah din România, Polonia și Croația. Pentru mai multe informații, puteți vizita www.superbetfoundation.com .

Despre Federația Română de Șah (FRSAH)

Înființată în 1925, Federația Română de Șah s-a constituit prin adeziunea a 26 de cercuri de șah din țară. Este una dintre membrele fondatoare a Federației Internaționale de Șah (FIDE). Primul său Comitet Director a fost prezidat de Mihail Sadoveanu din calitatea de președinte. De atunci, diverse personalități marcante ale vieții politice, culturale și sportive românești au îndeplinit funcția de președinte al Federației. Misiunea FRSAH este de a populariza și dezvolta practicarea acestui sport, la nivel național, din punct de vedere sportiv, educațional, cultural și artistic, promovând corectitudinea, toleranța și fair-play-ul.

Despre Saint Louis Chess Club