Becali: Am trăit meciul Simonei în lacrimi şi rugăciuni. Am vorbit direct cu Hristos

Gigi Becali a declarat, luni, că a urmărit finala de la Roland Garros în „lacrimi şi rugăciuni” pentru Simona Halep şi că îşi ţinea răsuflarea până greşea Sloane Stephens, fiind de mai multe ori aproape de sufocare.

„Am trăit meciul Simonei în lacrimi şi în rugăciuni. Nu l-am trăit prea bine, pentru că rugându-mă nu puteam trăi. Când te rogi, nu poţi să trăieşti momentul, pentru că te rogi. Când te rogi, nu poţi trăi clipele când pierde. De exemplu, când zici şi-l tragi pe Isus în piept, după aia, până nu greşea adversara, îl ţineam pe Hristos în pieptul meu şi după aia răsuflam, până la sufocare. Îl ţinem pe Hristos în piept până la sufocare, ca să câşige mingea şi mă rugam , ca să pot respira, că mă sufocam. Nu mă interesează pe mine tenisul, pe mine mă interesează ea, atât. Nu neapărat că e machidoancă, e româncă. Doamne, ei vesticii sunt bogaţi... Cu ochii în lacrimi mă rugam. Nevastă-mea vorbea cu mine şi eu nu o ascultam şi odată i-am spus: . Şi acum am lacrimi în ochi când îmi aduc aminte de trăirile pe care le-am avut. Că atunci când am avut trăirile cu Simona, am vorbit direct cu Hristos. Plâng şi acum de bucuriile pe care le-am avut atunci, când puteam să comunic cu mare rugăciune şi cu câtă credinţă făceam ca să-i ajute ei în continuare. Am vrut să-i dau un mesaj înainte, dar am zis că poate nu le citeşte sau nu are chef. Am vrut să-i zic: <închină-te, fă Crucea, iar mai departe mă voi ruga eu în genunchi ca tu să câştigi!>”, a declarat Becali.

Simona Halep, locul I WTA, a câştigat, sâmbătă, turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o, în finală, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. În urma acestui succes, primul din carieră la un grand slam, Halep a devenit prima jucătoare română care câştigă un "major", după Virginia Ruzici, care s-a impus, în 1978, tot la French Open.