Începe „Beach, please! 2024”, unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa de Est. Selly: „Punem la dispoziție peste 120 de autobuze”

Selly, unul dintre organizatorii festivalului Beach, please! / sursă foto: Facebook / Beach, please!

Ediția 2024 a festivalului de muzică urbană Beach, please! începe miercuri și se termină duminică, 14 iulie, la Costinești. Peste 200 de artiști vor urca pe cele trei scene amenajate la malul mării. De asemenea, sunt așteptați peste 120.000 de participanți.

„Beach, Please!”, cel mai mare festival de muzică urbană din Sud-Estul Europei, se desfășoară în aceste zile, 10 – 14 iulie 2024, la Costinești. Peste 200 de artiști din toate colțurile lumii sunt așteptați pentru a concerta cinci zile și cinci nopți.

Trapperi internaționali precum Travis Scott, Anitta, Wiz Khalifa, Yeat, Don Toliver, Chief Keef, Ice Spice, 6ix9ine, Trippie Redd, NLE Choppa, Gucci Mane, Rick Ross și Lil Pump vor încânta publicul, la malul mării, până în zorii zilei.

Travis Scott, invitatul principal al festivalului

Travis Scott va veni pentru prima dată în România și va concerta în ultima zi a festivalului de muzică – 14 iulie 2024.

În cadrul unei conferință de presă care a avut loc astăzi în incinta festivalului „Beach, Please!”, Selly, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat că 120 de autobuze au fost puse la dispoziție pentru a transporta participanții până la festival.

„În acest an, zona de festival se întinde pe un teren de 21 de hectare, fiind cel mai mare festival ca întindere din întreaga țară, iar parcarea făcută special pentru festival are peste 50 de hectare. Cu sprijinul autorităților locale am reușit să asfaltăm și să dăm în folosință un drum care intră direct în DN1 și merge către parcare, făcând astfel fluidizarea traficului în stațiune mult mai ușoară.

Nu mai trebuie cei care vin cu mașina în festival să intre în Costinești și să blocheze astfel stațiunea, pot merge direct pe drumul pe care noi l-am dat în folosință. Tot din rațiuni de fluidizare a traficului am adăugat în programul festivalului cea de-a cincea zi.

Ne așteptăm la un număr substanțial mai mici de persoane astăzi față de cele 100.000 de persoane pe zi pe care le așteptăm începând de mâine, dar având în vedere că festivalierii sunt distribuiți pe două zile, ne așteptăm ca traficul să fie mai fluid. În ciuda acestor măsuri luate, cred că va fi un volum foarte mare de trafic.

Ne așteptăm să existe blocaje, ne așteptăm să existe cozi. Încurajăm toți festivalierii să vină cât mai devreme, să își ridice brățările și de preferat să nu vină cu mașina. Noi, organizatorii, punem la dispoziție peste 120 de autobuze care vor merge din câmpul festivalului în toate stațiunile de pe litoral, de la Constanța până în Mangalia, pentru a duce festivalierii în festival și din festival înapoi la cazări. Avem foarte mulți participanți care și-au luat cazări nu în Costinești, ci în stațiunile vecine, cum ar fi Olimp, Eforie, Constanța ș.a.m.d”, a declarat Selly, în cadrul conferinței de presă.

De asemenea, în interiorul festivalului se află toate structurile relevante ale statului – poliția, jandarmeria, Agenția Națională Antidrog, ISU, BCCO, Brigada Antiteroristă, ANITP.

„În ceea ce privește securitatea în interiorul festivalului, în perimetru de festival avem anul acesta două spitale făcute în interiorul evenimentului, trei puncte medicale adiționale, șase ambulanțe private, aproape 1000 de agenți de pază vor veghea buna desfășurare a acestui eveniment și avem, de asemenea, un dispecerat video de unde fiecare punct din festival este monitorizat non-stop de către echipele de pază”, a mai declarat Selly.

Bilete pentru toată perioada festivalului sau pentru o singură zi se găsesc pe tickets.beach-please.ro.