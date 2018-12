CÂNTECE DE CRĂCIUN. Cele mai ascultate piese de Crăciun ale tuturor timpurilor. Ce au selectat experții

Foto: pixabay.com

CÂNTECE DE CRĂCIUN. Atmosfera creată în pragul sărbătorilor de iarnă e foarte specială pentru cei mai mulți dintre noi, iar acest lucru se datorează, cu siguranță, și colindelor sau pieselor de Crăciun pe care le ascultăm cu toții fără încetare.

CÂNTECE DE CRĂCIUN. V-ați întrebat vreodată care sunt cele mai populare melodii de Crăciun? Experții au făcut un top al celor mai ascultate piese ale tuturor timpurilor.

CÂNTECE DE CRĂCIUN. Dr Joe Bennett, de la Berklee College of Music, a făcut o analiză pe acest subiect, folosindu-se de muzica de pe Spotify, și a alăcuit un top.

CÂNTECE DE CRĂCIUN. Iată care sunt mai populare melodii de Crăciun ale tuturor timpurilor:

1. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey

2. Last Christmas – Wham!

3. Fairytale of New York - The Pogues featuring Kirsty MacColl

4. Merry Christmas Everyone – Shakin’ Stevens

5. It's the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams

În ceea ce privește anul trecut, artistul care ne-a făcut să strecurăm în playlistul de Crăciun cel mai recent single al său a fost Ed Sheeran. Cu piesa lui, "Perfect", a reușit să se claseze pe primul loc în topul britanic al pieselor de Crăciun.