Concursul Eurovision lansează în noiembrie prima ediție din Asia. Va avea loc în Thailanda, la Bangkok. Țările participante

2 minute de citit Publicat la 10:57 31 Mar 2026 Modificat la 10:57 31 Mar 2026

JJ, reprezentând Austria, sărbătorește după ce a câștigat Marea Finală a celei de-a 69-a ediții a concursului Eurovision, în 2025 FOTO: Getty Images

Concursul Eurovision, care a cucerit Europa și care atrage atât de multă atenție și prin spectacolele puse în scenă, care sunt în multe cazuri extravagante, lansează acum prima sa ediție din Asia.

Radiodifuzori din 10 țări din regiune, inclusiv Coreea de Sud, Bhutan, Thailanda și Filipine, au confirmat că vor participa. Potrivit site-ului concursului, care a publicat o listă țările participante, „urmează și altele”, relatează BBC.

Țările își vor organiza mai întâi propriile selecții naționale înainte de marea finală de la Bangkok, care va fi transmisă în direct pe 14 noiembrie.

Organizat pentru prima dată în 1956, Eurovision a devenit cea mai longevivă competiție muzicală internațională din lume.

„Pe măsură ce marcăm cea de-a 70-a aniversare a Concursului Eurovision, este deosebit de semnificativ să deschidem acest nou capitol în Asia, o regiune bogată în cultură, creativitate și talent”, a declarat Martin Green, directorul Concursului Eurovision din cadrul EBU, într-un comunicat.

De regulă, piesele interpretate la Eurovision trebuie să fie originale, iar vocea principală trebuie cântată live. Apoi, artiștii sunt votați de experți muzicali și de fani.

Competiția a impulsionat carierele unora dintre cei mai faimoși artiști din lume, precum trupa pop suedeză ABBA și cântăreața canadiană Céline Dion, care a reprezentat Elveția în 1988.

Aproximativ 163 de milioane de persoane au urmărit ediția de anul trecut, care a inclus piese variind de la hituri energice la balade pline de emoție.

Însă concursul a devenit și un loc al tensiunilor politice internaționale.

Mai multe țări boicotează ediția din acest an, programată să aibă loc la Viena în luna mai, din cauza participării Israelului. La Eurovision 2026, România va fi reprezentată de Alexandra Căpitănescu.

Rusia a fost exclusă din concurs din 2022, în urma invaziei sale în Ucraina. Ca urmare, Moscova și-a relansat propriul concurs internațional de muzică, cunoscut sub numele de Intervision.

Începând cu anii 2000, au existat mai multe încercări de a crea o versiune asiatică a celebrului concurs, însă niciuna dintre acestea nu a avut succes.

Într-un comunicat publicat de EBU, Chuwit Sirivajjakul, un oficial de rang înalt din cadrul Autorității pentru Turism din Thailanda, a declarat că, în opinia sa, orașul gazdă al Eurovision Asia ar trebui „bineînțeles” să fie Bangkok.

„Pentru că acest oraș a fost întotdeauna un loc în care culturile se întâlnesc, unde muzica umple aerul și unde sărbătoarea face parte din viața de zi cu zi”, a spus el.

Ediția asiatică a concursului este organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, alături de compania de divertisment Voxovation din Los Angeles și S2O Productions din Thailanda.