Filmarea cu Justin Timberlake arestat în 2024 pentru că a condus beat a fost publicată de poliție

Au fost făcute publice imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake în 2024. Înregistrarea video arată cum artistul, prins când conducea sub influenţa băuturilor alcoolice, se împiedică, nu poate merge drept și nu poate urma indicațiile cerute de poliţişti. Un judecător a aprobat publicarea înregistrărilor video, deşi vedeta a încercat să împiedice postarea lor.

Timberlake a fost arestat în iunie 2024 sub acuzația de conducere sub influența alcoolului, după ce poliția l-a oprit pentru că a trecut pe lângă un semn de stop și a virat pe contrasens. În cele din urmă, el a pledat vinovat pentru o acuzație mai ușoară.

La momentul arestării sale, cântărețul în vârstă de 45 de ani și fostul solist al trupei NSYNC conducea în Sag Harbor, un sat înstărit din Hamptons și o destinație populară de vară pentru vedete pe Long Island, New York.

Au fost publicate peste opt ore de înregistrări, care arată imagini de la controlul rutier, precum și din interiorul secției de poliție după arestarea lui Timberlake. Imaginile arată un ofițer vorbind cu Timberlake prin geamul din partea șoferului, spunându-i că l-a văzut virând mașina pe partea stângă a drumului și neoprindu-se la semnele de stop.

„Da, îmi pare rău pentru asta”, răspunde Timberlake. Când este întrebat dacă vehiculul pe care îl conduce, un BMW gri, este mașina lui, Timberlake răspunde că este o mașină închiriată pe care o folosește pentru câteva zile. Polițistul îl întreabă apoi dacă este în vizită, iar Timberlake spune că se află în turneu.

„Un ce?”, întreabă polițistul.

„Un turneu mondial”, răspunde Timberlake.

„Ce faci?”, întreabă polițistul.

„Păi, e greu de explicat. Păi, păi, un turneu mondial. Sunt Justin Timberlake”, spune vedeta.

„Cum te cheamă?”, întreabă polițistul. Timberlake își repetă numele, iar polițistul îi cere să-i arate permisul de conducere.

În documentul de acuzare, polițiștii au declarat că ochii lui Timberlake erau „înroșiți și sticloși” și că „din respirația lui se degaja un miros puternic de băutură alcoolică” când l-au oprit.

În cele din urmă, polițiștii îl încătușează pe Timberlake și îl urcă în spatele mașinii de poliție, arată înregistrarea video. O persoană care îl însoțea pe Timberlake se apropie de polițiști și întreabă ce se întâmplă, implorându-i la un moment dat să nu-l aresteze.

În procesul intentat împotriva localității, avocații lui Timberlake au susținut că imaginile îl arătau „într-o stare extrem de vulnerabilă” și „i-ar cauza un prejudiciu grav și ireparabil” reputației sale, a raportat CBS News. Însă, în cele din urmă, judecătorul a decis că publicarea imaginilor nu constituie o încălcare a vieții private, iar ambele părți au fost de acord cu publicarea lor, cu anumite cenzurări, a raportat CBS News.

După ce a fost inițial acuzat de conducere în stare de ebrietate, Timberlake a pledat vinovat în 2024 pentru o infracțiune rutieră mai puțin gravă, de natură civilă, de conducere sub influența alcoolului.

Timberlake a fost condamnat la plata unei amenzi de 500 de dolari cu o suprataxă de 260 de dolari, la 25 de ore de muncă în folosul comunității și la difuzarea unui mesaj de siguranță publică în fața tribunalului.

„Chiar dacă ați băut un singur pahar, nu vă urcați la volan”, a spus cântărețul la acea vreme. „Aceasta este o greșeală pe care am făcut-o, dar sper că oricine se uită și ascultă în acest moment poate învăța din asta. Știu că eu cu siguranță am învățat”.