Av. Adrian Cuculis, detalii din dosarul de la CE Oltenia: "Să ştiţi de la mine că urmează furtuna"

Avocatul Adrian Cuculis a oferit detalii din dosarul de la Complexul Energetic Oltenia, acolo unde trei mineri au murit.

Sursa foto: Arhiva Antena 3 CNN & Facebook

Între timp, în urma controalelor efectuate de inspectorii de muncă la Complexul Energetic Oltenia, transportul persoanelor a fost sistat pentru toate carierele miniere.

Pe de altă parte, ministrul Energiei Virgil Popescu spune că activitatea de protecție a muncii în Complexul Energetic Oltenia (CEO) a existat doar formal.

Acesta a solicitat schimbarea coordonatorului responsabil de protecția muncii a CEO și directorului responsabil de achiziții.

În acest context, avocatul Adrian Cuculis a anunţat că a acceptat să intre "in dosarul cu nume scurt CE Oltenia", acolo unde au murit trei mineri.

"Va scriu la 1:30 dimineața fiindcă acum am ajuns acasă.

A fost o zi lunga iar astăzi am cunoscut oamenii din vale, așa cum la București nu îi poți vedea. Acasă la ei, in familiile lor, cu nevoințele lor cu bucurie si mai nou cu marea lor tristețe.

Da, am acceptat sa intru in dosarul cu nume scurt «CE Oltenia», acolo unde au murit muncitorii din Complex.

Citeşte şi: Noi detalii exclusive de la accidentul CE Oltenia. Cum se încearcă muşamalizarea şi ce acuzaţii sunt la adresa noului șef al carierei Jilț Sud Mătăsari

Am fost astăzi acolo, mai exact unde au murit cei trei muncitori de la Complexul energetic Oltenia.

Av. Adrian Cuculis: "Să ştiţi de la mine că urmează furtuna"

Vreau sa va spun ca am cunoscut niște oameni primitori cu care am stat la masa, am discutat despre sutele de nereguli de la Complex, despre ce urmează sa facem si poate ca cel mai mult m-a impresionat DEDICAREA lor pentru Complex si pentru șefii lor.

Voi cei de acolo care nu v-a pasat de soarta muncitorilor voștri, să știți de la mine ca urmează furtuna.

Citeşte şi: Ministrul Energiei a cerut noi demiteri de la conducerea CE Oltenia, după accidentul în care au murit trei mineri

"Muncitorii de acolo sunt pregătiți să vorbească şi o vor face"

Va promit exact așa cum am mai făcut şi în alte cazuri şi mi-am ținut cuvântul, ca voi tine în lumina acest caz şi voi solicita şi parchetului general sa preia aici în București dosarul.

Atât va pot spune acum: vor ieși la suprafața mult mai multe decât ați auzit şi văzut pana acum.

Muncitorii de acolo sunt pregătiți să vorbească şi o vor face.

Morții lor nu-i lasă să nu spună ceea ce este de cunoscut şi de adus la lumină.

"Vara ești ca în desert şi când bate vântul nu mai poți respira iar când ploua riști în orice moment să mori înecat în șanț".

"În fiecare zi fac 10 km pe jos, alții au murit fiindcă nu aveau aceeași condiție fizică şi au făcut infarct".

Nu sunt vorbele mele, ci a celor ce vor să fie auziți.

România nu e doar București, ci este şi ceea ce se întâmplă şi în zonele despre care nimeni nu vorbește. Voi reveni cu toate detaliile", a scris avocatul Adrian Cuculis pe Facebook.