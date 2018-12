Completurile de cinci judecători, trase la sorți. Cristina Tarcea acuză că a început un asalt la ICCJ

Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu şi alte VIP-uri din politică afla în scurt timp care vor fi noile completuri care le judecă dosarele.

Curtea Suprema trage la sorţi completurile de cinci magistrati după ce a găsit, într-un final, bilele necesare pentru noua extragere.

După un adevărat periplu, magistraţii au cumpărat cele 160 de bile necesare tocmai din Franţa.



Președintele ÎCCJ, Cristina Tarcea, susține că a început un asalt și asupra completurilor de 3 judecatori, mentionand ca in masura in care se considera ca tragerea la sorti este un element echitabil, ar trebui aplicata si asupra completurilor de 1,2 si 3 judecatori de la alte instante.

"Cred ca este de datoria mea, in calitatea de reprezentant al puterii judecatoresti, sa va atrag atentia asupra unui alt lucru care mediteaza toata lumea. Este vorba de completurile colegiale de 3 judecatori. Nu e un secret ca a inceput un asalt si asupra completurilor de 3 judecatori, Va reamintesc ca nu sunt numai completuri de 3 ci si de 2 si de 1, iar in masura in care apreciem ca tragere la sorti reprezinta un element echitabil, aceasta tragere trebuie aplicata si asupra completurilor de 1, 2 si 3 judecatori din tara", a declarat Cristina Tarcea, inainte de tragerea la sorti.