Nicușor Dan și George Simion, a doua dezbatere electorală. Candidatul AUR nu s-a prezentat

Publicat acum 10 minute

Florin Negruțiu: Ce faceți cu alegătorii George Simion dacă veți ajunge președinte?

Nicușor Dan: O întrebare foarte pertinentă. Am văzut escaladarea. Este o tensiune în societate care a escaladat. Îndemnul meu către oameni este să se uite la ce am spus eu față de această escaladare și ce a spus Simion. Am spus că există un public care este evident nemulțumit de cum s-a făcut politică până acum, am spus că oamenii au dreptate în a fi revoltați, dar că încurajez să vadă pasul imediat următor, dacă nu cumva această revoltă ne duce la un haos. Răspunsul meu este că vreau o Românie pentru toții românii, vreau ca președintele să medieze diferitele opinii contrare din societate și să ne concentrăm pe obiectivele țării. Voi transmite fără discuție un mesaj pentru toți românii și pentru cei care l-au susținut pe contracandidat, voi presa ca autoritățile să lucreze în slujba tuturor cetățenilor, încrederea se pierde ușor șis e câștigă greu. La Primăria Capitalei am plecat cu o cotă de încredere de 30%, care a scăzut, și apoi a crescut la 60% la finalul mandatului.