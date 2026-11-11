Două secole de artă feminină românească, într-o expoziție de excepție la Reședința Ambasadorului Marii Britanii

2 minute de citit Publicat la 11:10 11 Noi 2026 Modificat la 11:10 11 Noi 2026

Reședința Ambasadorului Marii Britanii a găzduit expoziția „Romanian Women Artists Across Two Centuries”. Foto: Antena 3 CNN

Opere ce acoperă mai bine de două secole de artă feminină românească au fost expuse la București, într-un cadru diplomatic de excepție.

Reședința Ambasadorului Marii Britanii a găzduit expoziția „Romanian Women Artists Across Two Centuries”, organizată în colaborare cu Fundația pentru Artă, Natură și Societate.

Tablouri emoționante, dar și sculpturi care datează încă din secolul al XIX-lea au fost în centrul admirației.

Printre lucrările expuse s-au numărat o pictură rară a Reginei Maria, opere semnate de Nina Arbore, dar și creații ale unor artiste contemporane, precum Kira Hagi.

„În primul rând, este vorba despre a ne bucura de artă și să învățăm puțin despre o parte a istoriei și culturii românești care nu este foarte bine cunoscută și, în al doilea rând, este un mesaj despre reprezentarea feminină, pe care noi o susținem în Ambasada Britanică, un exemplu excelent a 200 de ani de reprezentare feminină”, a declarat Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București.

„Îmi place mult cea a lui Lili Pancu. Dar arta este uimitoare de la un capăt la altul.

Cred că este extrem de importantă expoziția. Eu și Giles susținem mereu creativitatea românească și cred că important este și să susținem româncele”, a adăugat Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii.

Evenimentul a adus la un loc nu doar lucrări spectaculoase, ci și povești de familie și continuitate artistică.

„Arta, în general, îți dă idei, îți dă inspirație, iar faptul că sunt foarte multe lucrări feminine din epoci diferite e minunat și pentru educarea ochiului și a spiritului”, susține Ana Iorga, jurnalist Antena 3 CNN.

„Diplomația, raporturile dintre țări se fac și cu, sau în primul rând cu, cultură, iar relațiile dintre Marea Britanie și România au fost consolidate și grație Reginei Maria, care era englezoaică, dar a devenit româncă”, a adăugat Filip Iorga.

„Am revenit în casa străbunicului meu, Mihail Sadoveanu, pentru că a locuit în această casă și mi-a trezit niște amintiri foarte frumoase”, a afirmat și strănepotul lui Mihail Sadoveanu.

Piesele de sculptură expuse au completat tabloul unei istorii artistice impresionante.

„Aducându-mi aminte de copilărie, am făcut această lucrare. Sper să bucure și pe cei mari, și pe cei mici. Mă simt foarte bine și onorată în același timp că este expusă în acest spațiu minunat”, susține și sculptorul Ana Rus.

„Două secole de creație, începând cu Regina Maria. Sunt artiste care au contribuit masiv la dezvoltarea artei moderne și contemporane în România. Aici vorbim despre artiste care au înființat prima asociație a femeilor pictorițe și sculptorițe din România”, a concluzionat Simona Chiș, consilier în domeniul artei.

Expoziția rămâne un punct de reper în promovarea creativității feminine și o punte culturală puternică între România și Marea Britanie.