"Bă împuţit, nesimţit!" | Viceprimarul din Botoroaga i-a luat apărarea primarului şi a dat vina pe victimă, în direct la Radio ZU

Dorel Mihai, viceprimarul comunei Botoroaga din judeţul Teleorman, acolo unde primarul a fost acuzat că a agresat o minoră şi i-a oferit bani, i-a luat apărarea colegului său şi, în plus, a avut o reacţie ireală în direct la Radio ZU, atunci când a fost întrebat ce părere are despre acuzaţiile aduse primarului.

Sursa foto: Google Street View

Viceprimar din luna august a anului 2022, Dorel Mihai apare pe site-ul primăriei ca fiind absolvent de liceu şi angajat ca mecanic vulcanizator în perioada 1985-1989, iar ulterior, până în august 2022, atunci când a devenit viceprimar, pare că nu a lucrat.

El a intrat în direct la Radio ZU, în această dimineaţă, pentru a răspunde unor întrebări referitoare la cazul de la Botoroaga, acolo unde primarul Mihail Cojocaru, care conduce de peste 20 de ani comuna, a fost acuzat de o tânără în vârstă de 17 ani că a încercat să o abuzeze.

"Dorel Mihai: Domnul primar e liber şi va fi primar în continuare. Nu e nicio problemă. Nu contează formaţiunile politice. N-am eu timp de prostiile dumneavoastră. Nu ştiu ce doriţi.

Mihai Morar: Ce atitudine a luat Primăria Botoroaga, dumneavoastră ca viceprimar, faţă de acuzaţiile de agresiune sexuală ale primarului localităţii asupra unei tinere de 17 ani? Care este poziţia dumneavoastră ca viceprimar?

Dorel Mihai: Nu mă interesează pe mine prostiile astea.

Mihai Morar: Nu vă interesează?

Daniel Buzdugan: Dar nu vă e ruşine? Că sunteţi imaginea unei localităţi.

Dorel Mihai: Mă sunaţi pe mine să vă dau explicaţii. Pentru ce? Eu sunt avocatul dumnealui sau cine?

Mihai Morar: Sunteţi plătit din banii statului. Aveţi o funcţie publică şi trebuie să răspundeţi pentru asta.

Dorel Mihai: Aveţi o întrebare care contează sau vă interesează doar prostiile?

Mihai Morar: Aveţi copii? Eu am două fete în jurul vârstei de 17 ani.

Dorel Mihai: Dumneavoastră aveţi copii? Hai să ne întrebăm unul pe altul. Şi de unde ştiţi dumneavoastră că primarul a făcut ceva? Eu ştiu că nu a făcut nimic. Dacă eu vă spun că nu a făcut nimic, mă credeţi?

Mihai Morar: Nu. Pentru că există mesajele pe care domnişoara respectivă le-a dat în timp ce era sechestrată de primar. Vreau să îmi spuneţi care este poziţia dumneavoastră.

Dorel Mihai: E nevinovat, dacă mă întrebaţi pe mine. E nevinovat.

Daniel Buzdugan: Ce căuta fetiţa de 17 ani în biroul la domnul primar?

Mihai Morar: Sau în maşina primarului.

Dorel Mihai: Care e problema? Dacă este o persoană din comună şi vrea să se deplaseze, nu le mai luăm în maşină?

Mihai Morar: Dar ce căuta mâna primarului pe piciorul fetei?

Dorel Mihai: Dar n-a pus. De unde ştiţi dumneavoastră că a pus? Pe mine m-a deranjat că m-aţi luat cu formaţiunile politice că puteam să discutăm civilizat, fără să mă luaţi cu formaţiuni politice.

Daniel Buzdugan: Păi ce, v-am înjurat?

Dorel Mihai: Nu m-aţi înjurat. Bun, ce mai doriţi? V-am spus. Din partea mea e nevinovat. Mai doriţi ceva?

Mihai Morar: Aveţi copii?

Dorel Mihai: Treaba mea ce am. Am şi copii, am şi nevastă. Am de toate.

Mihai Morar: V-ar plăcea ca fata dumneavoastră să fie victima unui om care îşi foloseşte poziţia de putere în felul ăsta?

Dorel Mihai: Fata mea, dacă e o fată educată, nu s-ar urca în maşină la nimeni.

Mihai Morar: A, deci este vina victimelor în continuare.

Dorel Mihai: Şi încă ceva. Dacă ar fi o minciună, eu n-aş pune-o pe fata mea să mintă.

Mihai Morar: Deci, este vina victimelor. La fel cum Poliţia, venind la faţa locului, înainte să vină la faţa locului, l-a sunat pe primar şi primarul a zis: stai liniştit că nu e nimic. Poliţia, care a zis că e vina fetei că s-a urcat în maşina primarului.

Dorel Mihai: Care Poliţie dom'ne a zis aşa ceva?

Mihai Morar. Există pe observatornews.ro.

Dorel Mihai: Lăsaţi Observatorul, eu am dat o declaraţie la PRO TV şi a ajuns altceva din ce am vorbit eu. A tăiat din ele şi ca şi cum eu l-aş acuza pe primar. Dom'ne, de aia e ţara asta unde e.

Daniel Buzdugan: Din cauza voastră. Din cauza unor oameni cu tupeu, ca voi, pe care noi vă votăm şi vă plătim.

Mihai Morar: Din cauza voastră, nenorociţilor. Din cauza voastră e ţara asta unde e, nenorociţilor.

Daniel Buzdugan: Mi-ar fi scârbă de dumneavoastră.

Dorel Mihai: Bă, împuţitul dracu, nesimţit. Mă faci pe mine nenorocit? Du-te dracu", a fost conversaţia dintre viceprimarul comunei Botoroaga şi cei doi prezentatori de la Radio ZU.