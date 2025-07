Predoiu deschide sezonul estival cu „programul Litoral 2025”. Peste o mie de polițiști, jandarmi și salvatori vor „lucra non-stop”

Sursa foto: Facebook /Catalin Predoiu

Ministrul de interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj la deschiderea sezonului estival din acest an. Ministrul a anunțat programul Litoral 2025 - 1041 de polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori sau piloți vor lucra „non-stop, zi și noapte pentru siguranța cetățenilor și comunităților”. „Anul trecut, spre exemplu, ei au acționat în peste 160.000 de misiuni, în cadrul cărora au descoperit peste 91.000 de infracțiuni, au înlăturat din trafic peste 50.000 de șoferi care prezentau un pericol public din diverse cauze”, a spus ministrul.

„În fiecare an, pe litoral se deplasează și staționează milioane de cetățeni români cu ocazia sezonului estival, pentru a-și petrece vacanțele sau sfârșitul de săptămână.

Acești cetățeni ai noștri așteaptă, cum e și firesc, să-și desfășoare aceste vacanțe în siguranță, (...) astfel încât să se bucure de planurile lor de concediu, fără niciun fel de tulburare din partea altor cetățeni care, poate, nu respectă acest lucru.

Această situație în care milioane de cetățeni staționează într-un interval de timp îndelungat pe un spațiu destul de concentrat ridică, inevitabil, provocări de ordine publică, de siguranță, de securitate.

Și pentru că aceste provocări să fie prevenite sau, atunci când apar, să fie înlăturate, colegii noștri din Ministerul Afacelor Interne, din toate armele Ministerului Afacelor Interne, desfășoară an de an un program special, program axat pe prevenția și înlăturarea pericolului la adresa ordinii publice.

Noi numim acest program, programul Llitoral. Anul acesta, evident, Litoral 2025. Și pentru această acțiune am planificat prezența unui număr de 1041 de colegi, care vor lucra non-stop, zi și noapte, pentru siguranța cetățenilor și a comunităților. Ei vor lucra în schimburi, din toate armele noastre, polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți. Cu toții sunt concentrați în această perioadă într-o operație specială pentru care s-au pregătit îndelung, pe care au efectuat-o an de an.

Anul trecut, spre exemplu, ei au acționat în peste 160.000 de misiuni, în cadrul cărora au descoperit peste 91.000 de infracțiuni, au înlăturat din trafic peste 50.000 de șoferi care prezentau un pericol public din diverse cauze.

Prin urmare, și-au făcut datoria cu bine și pot să spun cu mândrie față de munca lor că anul trecut nu s-a înregistrat pe litoral, în tot sezonul estival, niciun incident major. Acesta e obiectivul pe care ni-l propunem și în acest an. Provocările sunt multiple pentru că, în ultimii ani, ca în această zonă de siguranță și de ordine publică sau pe intervenții în situații de urgență, factorii de risc s-au multiplicat.

Avem provocări deosebite pe zona de migrație ilegală, pe trafic de persoane, trafic de droguri, crimă organizată. Sunt provocări specifice, ocazionate de desfășurarea marilor festivaluri care grupează la un loc foarte mulți cetățeni, cu toți așteaptă să își petreacă aceste ore de vacanță și zile de vacanță în liniște.

Noi ne-am organizat și ne-am asumat aceste misiuni în conformitate cu legile care ne reglementează activitatea, astfel încât să ne face datoria față de cetățeni.

Am avut aici, la Neptun, o ședință de lucru cu toate cadrele din Ministerul Afacerilor Interne cu responsabilități la nivel de structuri, începând cu secretarii de stat din dreapta și din stânga mea, domnul Despescu pe ordine publică, domnul Arafat pe situații de urgență, dar și cu toți șefii de arme, alături de prefectul municipiului Constanța, pentru că lucrăm în cooperare și cu autoritățile locale, pentru a verifica, a revizui dacă planurile de operațiuni, planurile de măsuri pentru siguranță cetățeanului sunt bine puse la punct, pentru a ne asigura că toată lumea înțelege ce este de făcut la nivel de eficiență maximă.

Trebuie să ne asigurăm că toate aceste lucruri se comunică în structurile noastre până la fiecare coleg și colegă cooptați în acest efort. Am insistat pe faptul că e nevoie de o interacțiune permanentă și corectă cu cetățeanul pe care îl protejăm și pe care îl vedem ca pe un partener. Am cerut ca această prezență a noastră să fie permanentă, conectată la evenimentele din jur, proactivă, cu o conduită decentă, civilizată, de respect față de cetățeni și fermă în același timp, în apărarea lor și în apărarea legii.

Așa cum le-am spus și lor, legea e una pentru toți și acesta e principiul de la care plecăm în acțiunea noastră. Iar principiul fundamental al intervenției noastre, al operațiunilor noastre, este integrarea, cooperarea între toate structurile și armele Ministerului Afacelor Interne.

Am încredere că și în acest an, ca și în anul precedent, colegii noștri se vor ridica la înălțimea așteptărilor, la înălțimea propriilor noastre așteptări. Ne-am fixat, cum spuneam, obiective maximale în ceea ce privește performanța și eficiența, astfel încât să oferim un bun foarte important la care poate nu suntem atenți întotdeauna, respectiv siguranța publică.

Noi suntem conștienți că dincolo de evenimentele inerente unei societăți contemporane, complexe, nivelul de siguranță publică în România este ridicat și vrem să îl păstrăm ridicat. Asigurăm opinia publică, asigurăm cetățenii noștri că ne înțelegem aceste misiuni, colegii noștri le înțeleg și că lucrăm permanent împreună pentru a le îndeplini cu bine”, a spus Cătălin Predoiu.