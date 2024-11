Ce înseamnă „endorsat” și cum îl folosim corect?

„Endorsat” e un cuvânt nou format în română după modelul verbului din engleză: to endorse. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Determinat, endorsat şi suportiv. Trei cuvinte din engleză care au intrat în noua limbă română. Ana Iorga a explicat joi, în cadrul rubricii Pe cuvânt de la Antena 3 CNN, trei dintre cele mai enervante anglicisme şi calcuri din engleză.

Determinat și suportiv sunt două cuvinte traduse ca atare din engleză, care se suprapun cu niște cuvinte care existau în română: a determina și suport, dar cu alte sensuri. Sunt calcuri.

Endorsat e diferit: e un cuvânt nou format în română după modelul verbului din engleză: to endorse.

Le luăm pe rând: Un om determinat, adică hotărât, auzim frecvent. Determinat există în română, dar și-a adăugat în uz sensul din engleză. Determinat a fost cuvântul pe care mi l-a sugerat Cristina Bălan: „Ești determinată să faci asta? Forma asta din engleză, în romana are alt sens, însa romglezii o folosesc în sensul de „hotărâtă/decisă", când, de fapt, a determina, în limba mioritică, are sensul de „a stabili, a concluziona." Daca am fi cinstiți și am ține la proprietatea termenilor, am spune un om hotărât.

Un brand endorsat de influencer. Spunem cu sensul: o firmă, o marcă susţinută, promovată, de un influencer. Ivona Mariş a adus în discutie cuvântul „endorsat". O vedetă face reclamă unui produs, unei campanii sau unei mărci, deci endorsează acel produs. De la verbul „to endorse” avem în română a „endorsa, endorsat”, dar și „endorseri”, cei care fac reclamă. Dacă am vorbi totuși în română, am spune o marcă promovată, susţinută, sprijinită de un influencer. Totuşi, se endorsează mai mult în discursul publicitar, nu e chiar atât de răspândit.

Un om suportiv, adică: amabil, empatic, generos. Oferim suport, adică sprijin, ajutor. De la „support” și „supportive”: ajutor și calitatea de a încuraja pe cineva sau a oferi sprijin sau simpatie. Exemplul a fost propus de Ion Voiculescu şi Vlad Talpoș.