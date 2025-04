Finanţatorul lui Georgescu, Bogdan Peşchir, rămâne în arest. Judecătorii au prelungit măsura cu încă 30 de zile

Judecătoria Sectorului 5 a dispus, marţi, prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok. Foto: Agerpres

Judecătoria Sectorului 5 a dispus, marţi, prelungirea cu 30 de zile a măsurii arestului preventiv în cazul lui Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu pe TikTok, scrie Agerpres.



"Admite propunerea PICCJ în dosarul de urmărire penală nr. 72/76/P/2024/d3 şi dispune prelungirea măsurii arestării preventive faţă de inculpatul Peşchir Bogdan, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de coruperea alegătorilor, în formă continuată (265 de acte materiale), pe o perioadă de 30 zile, de la 20.04.2025, până la data de 19.05.2025, inclusiv. Respinge cererea inculpatului de respingere a propunerii de prelungire a măsurii arestării preventive sau, în subsidiar, de înlocuire cu măsura controlului judiciar pe cauţiune, ca neîntemeiată. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare", se arată în decizia instanţei.



Bogdan Peşchir a fost arestat pe 21 martie, fiind acuzat de Parchetul General că a corupt alegătorilor prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale). Concret, spun procurorii, Bogdan Peşchir a oferit, în timpul campaniei electorale de anul trecut, plăţi în valoare de peste 879.000 de dolari (N.r. - aproximativ 3,874,000 de lei) pe aplicaţia TikTok, sub formă de "cadouri", dar şi ca a transferat sute de mii de lei prin Revolut către 265 de persoane, pentru a le determina să îl voteze pe Georgescu.



"Din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că, în perioada 28.03.2024 - 31.01.2025, inculpatul a oferit suma de 879.521 USD, sub formă de gift-uri pe aplicaţia TikTok (plăţi efectuate prin aplicaţie în timpul unor sesiuni live ale utilizatorilor prin oferirea de puncte ce pot fi apoi convertite în sume de bani) şi sumele de 302.547 de lei şi 17.859 USD, prin transferuri efectuate prin aplicaţia Revolut (conturi bancare şi portofele electronice de criptomonede), către 265 de persoane, în scopul determinării acestora să voteze un anumit candidat la alegerile prezidenţiale organizate în anul 2024", precizează Parchetul General.



Numele lui Bogdan Peşchir apare în documentele prezentate de SRI la CSAT, în baza cărora Curtea Constituţională a anulat în luna decembrie alegerile prezidenţiale. Conform SRI, Bogdan Peşchir a folosit contul "bogpr", pentru donaţiile pe TikTok de peste un milion de euro, pentru a finanţa campania lui Călin Georgescu.



Reprezentanţii TikTok au confirmat identitatea utilizatorului "bogpr" şi au menţionat că acesta a efectuat plăţi în valoare de 381.000 de dolari, în perioada 24 octombrie - 24 noiembrie 2024, către utilizatori ai unor conturi de TikTok implicaţi în promovarea lui Călin Georgescu, inclusiv după data încheierii campaniei electorale, punctează SRI.



Serviciul Român de Informaţii arată că finanţarea influencerilor pe TikTok a fost asigurată prin platforma FameUp (dedicată monetizării activităţilor de promovare în mediul online), la nivelul căreia a fost publicată oportunitatea de reclamă, alături de descrieri bine definite.

"Una dintre metodele de atragere la colaborare a influencerilor români pentru promovarea candidaturii lui Călin Georgescu a fost contactarea pe email a acestora de firma (...), de origine sud-africană, care oferea suma de 1.000 de euro pentru distribuirea unui videoclip realizat de aceştia", arată SRI.