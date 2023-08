”Mi-au spus spus că am o fetiță! Nu înțelegeam, nu realizam!” Primele declarații ale femeii cu ”hernie” care a născut fără ca măcar să știe că este gravidă

Femeia care s-a dus la spitalul din Târgu Jiu cu dureri de burtă, crezând că are hernie, dar s-a trezit cu o fetiță nou-născută, a povestit de pe patul de spital cum au anunțat-o medicii.

Femeia povestește că lua anticoncepționale şi nu s-a gândit vreodată că este însărcinată.

Între timp, polițiștii au deschis un dosar penal pentru neglijență în serviciu. Iar medicii chirurgi de la spitalul unde a născut femeia amenință că renunță la gărzi pentru că nu le ia nimeni apărarea şi sunt anchetați.

Reporter: Ce s-a întâmplat după ce v-ați trezit din anestezie?

Pacientă: M-am trezit, mi-au spus că am o fetiță. Eu am zis "nu, am două fetițe"! Nu înțelegeam... Au zis că am născut o fetiță... Am rămas șocată, impresionată! Cum să am o fetiță? Eu tot le ziceam că am două... Nu realizam! Eu am două fetițe gemene acasă. Acum mai am o fetiță...

Reporter: După ce v-ați revenit din șoc ce a urmat? V-ați bucurat?

Pacientă: Da, m-am bucurat.

Abia pe masa de operație, medicii și-au dat seama că femeia este însărcinată și s-a efectuat de urgență operația de cezariană.

”Din prima zi de sarcină până în ultima zi de sarcină sunt semne ale organismului pe care orice femeie, cu cea mai minimă educație sanitară și medicală ar trebui să le recunoască. Nu mai vorbim de trimestrul 2 de sarcină când deja apar mișcările fetale. Îmi este foarte greu să cred că 3, 4,5 luni de zile o femeie să nu își pună problema de ce îi crește abdomenul”, este de părere Marius Craina, profesor universitar și medic ginecolo în Timișoara.

Medicii vor să protesteze

Cazul pare a fi unul fericit. Mama se simte bine, fetița la fel, iar familia le așteaptă pe amândouă acasă. Între timp, medicii chirurgi de la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu vor să protesteze după acest incident și să refuze să mai facă gărzi suplimentare.

Aceștia spun că sunt supărați pe cei din conducere după ce a fost dispusă o anchetă internă. Totodată, cadrele medicale susțin că managerul spitalului și cei din conducere ar fi trebuit să îi apere.

În acest caz au fost sesizate DSP Gorj, Colegiul Medicilor Gorj și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Femeia nu a bănuit că este însărcinată

Femeia, din localitatea Tismana, a ajuns la spital județean de urgență din Târgu Jiu cu dureri abdominale. După ce a fost consultată de medici, aceștia i-au pus diagnosticul de hernie intestinală. Femeia nu știa că este însărcinată în luna a 9-a, dar nici medicii care au consultat-o nu și-au dat seama.

Pacientei nu i s-a efectuat nicio analiză, nicio ecografie, fiind condusă direct în sala de operație a secției chirurgie. Acolo i s-a efectuat anestezia, iar chirurgul a intervenit. Abia în acel moment, medicul și-a dat seama că femeia este însărcinată, iar sarcina este la termen, durerile fiind cele ale nașterii.

În final, medicul a fost nevoit să efectueze operația de cezariană. A fost chemat de urgentă medicul neonatolog pentru a prelua bebelușul. O fetiță de 3,200 kg.

Femeia mai are acasă 2 fete gemene, în vârstă de 16 ani. Cazul este considerat scandalos de către conducerea Spitalului din Târgu Jiu care a dispus o anchetă internă.