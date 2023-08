"Ia uite, Doamne!" | Vijeliile de cod roșu au doborât zeci de copaci, au smuls acoperișuri şi au lăsat zeci de localităţi fără curent | Zece vaci au fost electrocutate

Vijeliile de cod roșu au măturat județele Tulcea, Brăila, Ialomița, Constanta si Călărași.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Zece astfel de avertizări au fost emise de meteorologii ANM în doar 12 ore. Ploile torențiale au fost însoțite şi de grindină şi vânt puternic care au distrus gospodăriile oamenilor.

În Galați, situația a fost critică.

20 de localități au rămas fără energie electrică după furtunile devastatoare. Vântul a pus la pământ zeci de copaci și stâlpi de electricitate.

Gospodăriile au fost, pur si simplu, devastate de furtunile de cod roșu.

"Care vreți să veniți să-mi dați o mână de ajutor? Ia uitați, Doamne!", a fost reacția unei femei căreia furtuna i-a distrus solarul.

Şi județul Bacău a fost lovit de o vijelie ale cărei rafale au depășit 90km/oră. Vântul puternic a zburat acoperișurile locuințelor și a smuls arborii din rădăcini

"Deodată a început furtuna. Nu știam că mi-a luat acoperișul (...) Venise mama şi m-a anunțat şi m-am speriat. Am zis: 'Doamne, ce să fac acum?' Am sunat la poliție, am sunat la ambulanță, la pompieri şi nimeni nu a venit. Curentul s-a oprit. Au spus că sunt prea multe deranjamente din cauza furtunii", povestește un localnic.

Vaci electrocutate la fermă, după ce acoperișul a fost smuls de vânt, în Brăila

Situația a fost critică și în Brăila. Mai multe localități au rămas fără energie electrică, acoperișurile a opt case au fost distruse, iar 18 anexe gospodărești au fost afectate.

În localitatea Berteştii de Jos, acoperișul unei ferme a fost smuls, iar 10 vaci au fost electrocutate.

În Vaslui, pompierii au intervenit pentru degajarea unui copac care a blocat un sens de mers, și a unui arbore căzut la ieșirea din municipiu, la o trecere la nivel cu calea ferată.

Moldova, Dobrogea și estul Munteniei s-au aflat sub cod portocaliu de vreme rea. Meteorologii spun că aceste furtuni sunt cauzate de un val de aer rece care a intrat în țara noastră