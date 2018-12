Dormea liniștită, însă în toiul nopții s-a trezit speriată. Vecinul ei petrecea într-un mod extrem de zgomotos, iar ea s-a gândit să îi dea o lecție. A venit în bucătărie și a aprins cuptorul. E incredibil ce a făcut femeia

Nu este nimic mai rău decât momentul acela în care îți dorești un somn bun, dar vecinul tău a decis că este timpul pentru o petrecere zgomotoasă.

Majoritatea dintre noi s-ar grăbi să lovească în ușă, să facă reclamații, dar o femeie a avut o idee total diferită, care este de admirat



Candice Marie Benbow a decis să nu meargă în mijlocul nopții să vorbească cu vecinul ei pe care încă nu la cunoscut, scrie mirror.co.uk.

Ea a împărtășit pe contul să de Twitter întâmplarea de care a avut parte, scriind: "I-am scris un mesaj și i-am făcut un tort".

Candice susține că îi plac petrecerile zgomotoase, însă ora 3 dimineața e puțin cam târziu.

Continuă: "La 3:47, mi-am dat seama că este mult mai avantajos să reflectezi asupra gusturilor tale muzicale și să mănânci chipsuri de cartofi decât să încerci să dormi. La ora 3:55 am visat toate lucrurile pe care le doresc Michael B. Jordan și / sau Malik Yoba. La 4:07, te-ai oprit. Am apreciat asta. Ca o ofertă de pace, sper că te vei bucura de acest tort, la 3:30 când am decis să-l coc pentru tine, mi-am dat seama că starea ta contează mai mult decât somnul meu. Sper că acest lucru se schimbă"

Postul lui Candice a fost distribuită de peste 13.000 de ori și a primit comentarii din partea oamenilor care o lăudau pentru gestul ei.

Apoi a dezvăluit că sa întâlnit de atunci cu vecinul ei, Tommy, care se bucura de tort.



"A fost o amintire dulce. Nu știm niciodată ce fac oamenii și este întotdeauna mai bine să acționezi cu bunătate", a adăugat ea.

