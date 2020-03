Subiect și Predicat. O zi cu jurnalista Mirela Voicu: „La prima filmare, operatorul m-a trimis să iau trusa de sharfuri de la magazie!”

”La 23 de ani am intrat în presă scrisă la Libertatea. Am făcut un an corectură, apoi căutau reporteri, iar eu eram în anul trei la Litere. (...) Era un băiat primar, Flor Pomponiu, care pusese niste panselute in Sectorul 1. Și m-a trimis doamna Neli sa il intreb cate panseluțe a pus el în Sectorul 1. Apoi mi-au dat piața de flori, de asta pe Tanța florăreasa o cunosc din 93. Erau trei: Tanța, Oaia și Bambina. Primele trei florărese care vindeau flori angro în România. Doamne, iubeam să mă duc la piața de flori. Și acum mă duc și îmi cumpăr găleți cu frezii”, își amintește Mirela Voicu.

Cea mai importată lecție de jurnalism: ”De la Neli am învățat că cea mai importantă lecție pentru un jurnalist e să fie om. Să documenteze atât de bine știrea încât să nu facă rău nimănui cu știrea pe care o scrii. Știrea trebuie să se verifice din trei surse. Trebuie să ai toate punctele de vedere într-o știre. Neli m-a învățat să fiu cum sunt eu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui mama că sunt o fire haioasă. Întotdeauna am fost”.

Primul salariu. ”Primul meu salariu de la Libertatea era mai mare decât salariul lui tata de la Liceul Militar. Tata era cizmar la Liceul Militar din Breaza. Și când am luat primul salariu și am sunat-o mama ea mi-a spus: Aoleu, ai dat de bani, poate pierzi bursa! Lui tata i-am luat o cămașă verde cu negru în carouri iar mamei i-am luat de la Tanța 3 orhidee”.

Cariera în televiziune: Am intrat în televiziune în 2000 la Antena 1. Nu am făcut live-uri din prima. Nu era așa pe vremea aia. După trei ani jumate am făcut live-uri. Am plecat la prima filmare cu Sorin Dobre operator, când a dărâmat Băsescu chioșcurile din Drumul Taberei. Urc în mașină si mă întreabă Dobre: Ai luat trusa de sharfuri? Ce să iau? Nu am luat. Du-te la magazie la Bogdan și spune-i să îți dea trusa de sharfuri. Ala îmi dă o cutiuța mică. Ti-a dat trusa de sharfuri de zi sau de noapte? Nu știu. Și îmi zice: fii atentă, s-a terminat caseta si avem două posibilități: dacă o întorc pe partea cealaltă filmăm alb negru. Dacă nu o întorc nu avem nicio imagine. Era prima mea zi în televizune. Am zis întoarce-o și filmăm alb negru. Toata lumea era leșinată în redactie. Bă, nasol dacă ați filmat alb negru, că televizorul e cu culori”, a povestit Mirela Voicu.

Cea mai tare gafă live: ”La sanctificarea Papei Ioan Paul al II-lea, la Roma, eram cu Cristi Tamaș, făceam un live de pe acoperiș să se vadă Vaticanul în spate, eu am spus: Anul acesta, slujba de sanctificare a Papei Ioan Paul al II-lea a fost desigur oficiata de Papa Ioan Paul al II-lea”.

La Piața Obor cu Mirela Voicu