O mamă şi un bebeluş de 8 luni au fost împinşi pe scări de un vecin agresiv, în Galaţi. Copilul a ajuns la spital

Îngrozită, mama copilului și-a chemat soțul în ajutor, iar acesta a sunat la 112. Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Un bărbat de 81 de ani, președintele unei asociații de locatari, a avut o reacţie agresivă asupra unei mame cu un copil mic în cărucior, pe holul unui bloc din Galați. Deranjat de o solicitare a femeii, individul i-a împins pe scări. Femeia a alunecat, iar copilul a căzut cu tot cu cărucior pe scări. Bătrânul a fost reținut, după ce a băgat în spital copilul de opt luni.

Accidentul a acut loc într-un bloc din Galaţi. Bătrânul, de 81 de ani, s-a certat cu mama copilului care i-a cerut să scoată din casa scării niște şipcii rămase de la repararea liftului, deoarece coboară greu cu căruțul. Nervos, bărbatul a împins-o, femeia a lunecat, iar căruciorul, în care se afla un bebeluş de 8 luni s-a răsturnat pe scări. Copilul a fost rănit la cap. După incident, bărbatul a plecat fără să-i acorde femei primul ajutor sau să sune la 112.

„Nu avem cum să cobor cu căruțul. I-am spus dânsului şi a început să ţipe la mine. La ușa de ieșire din bloc, când să ies cu căruțul, că aveam și două sacoșe cu gunoi în mână în mână, a împins ușa. Căruțul s-a răsturnat pe toate treptele, a căzut în fața de jos, iar eu am alunecat.

După faptă individul a plecat în casă, fără să le acorde ajutor

Dânsul a rămas uitându-se pe geam, apoi a intrat în casă. Nu m-a întrebat nimic despre copil dacă e ok, dacă e bine, dacă am nevoie de ajutor, absolut nimic", a spus mama.

Îngrozită, mama copilului și-a chemat soțul în ajutor, iar acesta a sunat la 112. Imediat au ajuns acolo polițiștii și un echipaj de ambulanță.

„Bebelușul era conștient, a fost găsit cu un traumatism craniofacial, cu un hematom frontal și cu multiple escoriații la nivelul feței. I s-au acordat îngrijirile medicale impuse și a fost transportat la Spitalul de Pediatrie.

Copilul era prins în centuri de siguranță. Astfel, în momentul agresiunii, căruciorul a căzut peste copil, peste bebeluș", a spus Daniela Enciu, manager SAJ Galaţi.

„Polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Galați au luat măsura reținerii pentru 24 de ore față de bărbatul, în vârstă de 81 de ani, din municipiul Galați, bănuit de săvârșire infracțiunii de lovirea sau alte violențe", a spus Felicia Tudoren, comisar-şef IPJ Galaţi.

Vecinii spun că au dese probleme cu bărbatul de 81 de ani

Vecinii individului spun că nu este pentru prima oară când președintele de asociație este agresiv.

„Nu e bine, dar au mai fost probleme", spune o femeie

„Dânsul a mai avut niște reacții negative. Am încercat să iau atitudine, am cerut o ședință pe scară să-l schimbăm din funcția de administrator. E agresiv, are 80 de ani, dar îi trebuie un control de specialitate, cred că psihiatric", mai spune un bărbat.

„Prima dată e motănel, te ia mai mult cu vorba. Apoi dacă stai mai mult de vorbă cu el, insiști un pic la discuții, începe să răbufnească din te miri ce", a mai spus o femeie.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile