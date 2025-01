Șoferița din Iași care s-a urcat beată la volan și a ucis 4 oameni, condamnată la 24 de ani după gratii. „Vă deranjează zâmbetul meu?”

Adina Ghervase, șoferița din Iași care în 2022 s-a urcat beată la volan și a omorât patru oameni Sursa foto: Antena 3 CNN

Șoferița din Iași care s-a urcat beată la volan și a ucis patru muncitori, în 2022, a fost condamnată la 24 de ani de închisoare. Adina Ghervase a fost judecată pentru omor calificat în circumstanțe agravante, tentativă la omor calificat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Încercarea apărării din timpul procesului de a obține reîncadrarea faptelor ca „ucidere din culpă” a eșuat.

Sentința nu este definitivă.

De regulă, șoferii care comit accidente mortale sunt judecați pentru ucidere din culpă, faptă pedepsită cu cel mult 7 ani de închisoare, însă procurorii din Iași au încadrat fapta ca omor calificat, având în vedere circumstanțele agravante. Potrivit Ziarul de Iași, ancheta a stabilit că Adina Ghervase conducea cu 148 km/h în curbă și avea o alcoolemie de 1,13 la mie în momentul accidentului.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs în noaptea de 16 spre 17 iunie 2022, pe strada Păcurari din Iași. Adina Ghervase a pierdut controlul volanului, a lovit zidul unei case și a ricoșat într-un grup de muncitori care lucra la îndreptarea unei guri de canal.

Patru bărbați au murit pe loc în urma accidentului, iar trei au fost duși la spital.

Dată fiind gravitatea faptei, procurorii au solicitat și obținut arestarea preventivă a șoferiței, Adina Ghervase rămânând după gratii până în decembrie 2023. Ulterior, a fost trecută în arest la domiciliu, în comuna Păltinoasa din județul Suceava, acolo unde locuia în acte, ea locuind însă efectiv într-o vilă din Valea Lupului atunci.

Atitudine sfidătoare în timpul procesului: „Vă deranjează așa mult zâmbetul meu?”

În cursul anchetei, șoferița a negat comiterea faptelor, menținându-și nevinovăția chiar și la începutul procesului.

În cursul dezbaterilor, însă, a spus că regretă situația, formularea sa fiind însă zeflemitoare, potrivit sursei citate: „Îmi pare rău, am mai spus-o și în trecut, dar dacă nu s-a auzit înseamnă că nu am vorbit suficient de tare”.

Judecătorii au subliniat comportamentul ciudat al inculpatei în timpul procedurilor judiciare. A doua zi după accident părăsise spitalul desculță, fiind depistată pe când se plimba în parcul din fața Teatrului Național. În iulie 2022, la o lună după arestare, spusese la audieri că are 26 de ani (de fapt, avea 39 de ani, n.r.), că nu are copii (de fapt, are doi, n.r.), că este studentă și locuiește la cămin, afirmând că nu este arestată.

La începutul lui august, a spus că nu își amintește ce s-a întâmplat, iar la un alt termen, că refuză să dea declarații în cauză pentru că nu vrea „să inventeze povești”.

A cerut efectuarea unei noi expertize privind modul de producere a accidentului, după care a renunțat la solicitare.

Expertiza psihiatrică a stabilit însă că femeia avusese discernământ la data comiterii faptelor.

Lipsa de empatie și chiar atitudinea sfidătoare au fost remarcate de judecători și reținute în evaluarea finală. „Chiar și atunci când i s-a atras atenția să își modereze comportamentul, răspunsul său neadecvat – «Vă deranjează așa mult zâmbetul meu? Nu puteţi să vă ţineţi şedinţa?» – a continuat să sublinieze aceeași atitudine nefirească, neadecvată și imatură”, a fost doar una dintre mențiunile în acest sens ale judecătorilor.

Soția uneia dintre victime a renunțat la un moment dat să mai participe la termenele de judecată, pentru că inculpata o sfida, „dând ochii peste cap” și râzând tot timpul.

Pe lângă cei 24 de ani de închisoare, instanța a stabilit și daune morale în sumă de 557.000 euro și 75.000 lei, în favoarea familiilor victimelor.

Hotărârea Tribunalului nu este definitivă, ea putând fi contestată cu apel.