Klaus Iohannis, în Piaţa Universităţii înainte de protest, la lansarea campaniei de strângere de semnături: „PSD a dus România aproape de eșec”

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis, prezent, sâmbătă, în Piaţa Universităţii, la campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale, a afirmat că are nevoie de un semnal de susţinere din partea românilor şi a subliniat că statul 'trebuie reconfigurat', întrucât 'PSD a dus România aproape de eşec'.



"Am nevoie de acest semnal din partea românilor, vreau să continuăm împreună. Este important în acest moment să subliniez 'împreună', pentru că împreună trebuie să reconfigurăm statul român. PSD a dus România aproape de eşec. Este clar: aşa nu se mai poate, trebuie să reconstruim aproape tot. Suntem dispuşi, sunt dispus, ştiu cum trebuie să facem şi sunt convins că după alegerile parlamentare, la termen sau anticipate, voi coagula o echipă puternică cu care să începem să facem România normală, să facem România bine", a susţinut Iohannis în mijlocul susţinătorilor.



El a făcut referire şi la protestul anunţat în Piaţa Victoriei.



"10 august - acum un an s-a întâmplat ceva ce a început foarte frumos, după aceea am intrat într-una din marile tragedii post-decembriste. Guvernul pesedist şi-a atacat propriii cetăţeni", a declarat şeful statului, adăugând că evenimentele din urmă cu un an trebuie elucidate.

UPDATE Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns, sâmbătă, în Piaţa Universităţii la campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale.



"Vă mulţumesc foarte frumos că aţi venit, sper să obţinem numărul suficient de semnături. PNL este foarte, foarte hotărât să facă o acţiune ca lumea şi cred, cel puţin aşa mi-a spus conducerea partidului, că ajungem cel puţin la numărul de semnături din 2014. Şi astăzi este prima acţiune. Daţi-mi voie să vă mulţumesc vouă, celor prezenţi, pentru toţi cei care vor semna pentru candidatura mea", a declarat Iohannis.



Întrebat dacă va merge la protestul din Piaţa Victoriei, şeful statului a precizat: "Astăzi sunt în Piaţa Universităţii împreună cu voi şi mă bucur foarte mult că suntem cu toţii împreună aici".



Campania de strângere de semnături pentru Iohannis a fost lansată sâmbătă de Partidul Naţional Liberal.



În Piaţa Universităţii se află liderul PNL, Ludovic Orban, europarlamentarul Rareş Bogdan, preşedintele PNL Bucureşti, Violeta Alexandru, preşedinţii organizaţiilor de sector din Capitală, alţi lideri ai partidului, dar şi voluntari.



Aproape 200 de persoane sunt în zonă, cu bannere pe care sunt inscripţionate mesajele "Pentru o Românie normală" şi "Iohannis, preşedintele meu".

