Liviu Dragnea, declarații în fața judecătorilor, în dosarul angajărilor fictive: Sunt total nevinovat. Nu am făcut presiuni asupra cuiva

foto: Agerpres

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat în fața judecătorilor de la ICCJ, acolo unde se judecă dosarul angajărilor fictive de la Teleorman că este nevinovat.

”Da, doamna președinte eu mențin declarațiile date până acum și la această confruntare. Sunt total nevinovat, nu am avut cunoștință că Stoica și Botorogeanu nu merg la serviciu și nimeni nu mi-a zis vreodată că cele două salariate nu se prezintă la serviciu.

Nu am făcut presiuni asupra cuiva pentru a le menține pe cele două în funcție. Am citit motivația de la fond și nu sunt de acord, nu am coordonadt sau controlat activ DGAPSC Teleorman. Nu se afla în subordinea mea. Atribuțiile le avea Colegiul de conducere, directorul și secretarul județului. Niciun președinte de Consiliu Județean nu mergea să controleze instituțiile din subordinea Consiliului Județean.

Nu am vorbit niciodată cu Stoica și Botorogeanu prin care să se angajeze la DGASPC și în fapt să lucreze la PSD și nici nu am cerut cuiva să le angejeze.

Nu am discutat cu Alesu Floarea despre cele două și nici despre alți angajați din Direcție. Nu a venit la mine în 2007 Alesu să vorbească cu mine despre cele doua inculpate. Și nici în 2009, niciodată.

Nici despre organigrama sau înființarea vreunui birou nu am avut discuții cu Floarea Alesu. Puteți să mă lăsați să vă explic ce se întâmplă în partid?

Acum 12 ani nu erau la sediile județene de partid multe activități, eram în opoziție, era un birou unde ne întâlneam de două ori uneori pe lună și aici veneau cei aleși în birou, viceprimari și primari și tineri și voluntari, era o încăpere cât e sala asta, sigur că le vedeam pe aceste două doamne acolo la fel cum îi vedeam și pe ceilalți voluntari, întâlnirile astea se țineau după muncă, după orele de program.

Eu nu eram un șomer, munceam de dimineața până noaptea târziu, ori în sediu ori la București, secretarul executiv venea și zicea dacă mai era sau nu vreo corespondență cu Bucureștiul.

Secretarul executiv mergea pe acolo aproape zilnic. Nu știu și dacă alte persoane mergeau acolo, la PSD nu existau angajați, nu exista secretară.

Dacă voiam să vorbesc cu secretarul ne vedeam la Consiliu, nu prea se întâmpla nimic la partid, asta vreau să spun. Cam bătea vântul la PSD în vremea aceea, oamenii erau foarte speriați atunci de Băsescu, în campania electorală era o activitate mai bogată, doar că eu mergeam în județ, alegerile nu se câștigă stând în birou, sunt zeci de tineri care se implică, se oferă voluntari, aduc și fac afișe și ajută pentru campania electorală.

Eu am tot citit declarațiile din dosar și nu am înțeles exact ce se spune că făceau fiecare la partid, nu știam că după acele întâlniri urma să mai vină și în zilele următoare.

Nu știu de ce veneau Stoica și Botorogeanu să participe la întâlnirile Biroului Permanent Județean, așa cum am mai spus, erau multe persoane care veneau acolo, participarea la aceste ședințe poate fi pusă pe seama celor aleși”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă la Direcție se făceau numiri politice, Dragnea a spus că nu puteau fi politice pentru că funcțiile de conducere se câștigau la concursuri în București.

”Cred ca avocata s-a inspirat din motivarea de la fond. Nu puteau fi politice pentru că, pentru funcțiile de conducere se organizau concursuri la București.

Consiliul Județean emitea o hotărâre prin care lua act de hotărârile concursului, moment din care, persoana care lua concursul ocupa funcția.

Nu am avut niciodată discuții cu Alesu pe hol sau la mine în birou în legătură cu Stoica și Botorogeanu, suntem la final, afirm că sunt total nevinovat și să vă spun că eu nu am purtat discuții, nu am știut că cele 2 nu merg la serviciu, cred ca e un dosar politic și timpul îmi va da dreptate.”, a declarat Dragnea.