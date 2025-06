Sunt reale imaginile cu turiști fugind de norul de cenușă de pe Etna? Controversă în online la două săptămâni de la erupția vulcanului

Autenticitatea imaginilor dramatice din timpul erupției vulcanului Etna, în 2 iunie, a fost pusă la îndoială în mediul online, iar principala întrebare a fost dacă au fost create cu inteligență artificială sau sunt reale, scrie Euronews. Confuzia a apărut după ce mai multe persoane au distribuit fotografii vechi ale vulcanului, prezentându-le ca recente.

Deși ultima erupție a Etnei, care a avut loc pe 2 iunie, este bine documentată, în mediul online au apărut numeroase comentarii care contestă veridicitatea înregistrărilor video.

Tourists and guides run for their lives when Mount Etna suddenly erupts pic.twitter.com/HKhTiUCuUe