Netanyahu face bilanțul după 4 zile război cu Iranul: Am ucis 10 savanți, distrugem ținte nucleare și rachete una câte una

Benjamin Netanyahu spune că „Israelul e pe drumul victoriei”. FOTO: Hepta

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a prezentat luni un bilanț al celor patru zile de război cu Iranul, afirmând că au fost uciși 10 savanți și că Israelul distruge ținte nucleare și rachete „una câte una”, transmite Times of Israel.

„Până acum, am ucis 10 cercetători din domeniul nuclear. Mai sunt câțiva, îi vom găsi”, a spus Netanyahu.

Premierul a mai adăugat că Israelul a dat „o lovitură extrem de severă” la situl principal de îmbogățire a uraniului din Iran.

„Continuăm să distrugem ținte nucleare în mod sistematic”, spune el.

Netanyahu a vorbit și despre rachetele balistice ale Iranului.

„Am lovit și continuăm să lovim fabricile de producție, una după alta. Am distrus sute de rachete balistice, dar și lansatoare. Am eliminat conducerea militară a Iranului, inclusiv trei șefi de stat major. Îi eliminăm unul câte unul. Israelul controlează cerul Teheranului... Am construit o autostradă aeriană către Teheran”, a mai spus Netanyahu.

Prim-ministrul s-a mai lăudat că Israelul „pur și simplu a eliminat” rețeaua de apărare aeriană din vestul Iranului și din alte părți ale țării.

De asemenea, jumătate dintre dronele Iranului au fost distruse, conform prim-ministrului, iar Israelul a lovit și sistemele lor radar cheie.

„Israel a lovit clădirea postului TV de stat iranian și alte locații despre care veți auzi în curând. Evacuăm populația. Suntem pe drumul victoriei”, promite el, adăugând că „Iranul înțelege asta.”