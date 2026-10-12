Poliţia şi RAR verifică starea tehnică a maşinilor direct în trafic, în Bucureşti. În weekend au fost reţinute 42 de taloane

Poliţia şi RAR verifică starea tehnică a maşinilor direct în trafic, în Bucureşti. Sursa foto: Poliţia Capitalei

Poliţia Capitalei a anunţat, luni, că, în urma unei acţiuni comune cu RAR, a reţinut în weekend 42 de taloane şi a dat amenzi de 60.000 de lei, după ce au fost descoperite, în traficul din Bucureşti, zeci de maşini cu grave probleme tehnice.

Pe lângă cele 42 de taloane reţinute, agenţii au reţinut şi 18 seturi de plăcuţe de înmatriculare.

"Liniștea orașului contează. Siguranța în trafic, la fel. În weekend, polițiștii Brigăzii Rutiere și inspectorii RAR au verificat starea tehnică a autovehiculelor din Capitală.

Au fost aplicate 86 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 60.000 de lei, dintre care:

25 pentru modificări neomologate la sistemul de evacuare;

57 pentru alte deficiențe tehnice;

4 pentru lipsa ITP, lipsa RCA și alte abateri.

Totodată, au fost reținute 42 de certificate de înmatriculare și 18 seturi de plăcuțe. Verifică-ți vehiculul și remediază defecțiunile la timp. Fiecare drum trebuie să fie unul în siguranță", a comunicat Polţia Capitalei.

RAR a publicat imagini şocante cu maşinile care vin la verificări

RAR a explicat motivele pentru care inginerii inspectează întreaga maşină, şi nu doar remedierea deficienţelor pentru care poliţistul a ridicat talonul în trafic. La astfel de activităţi, angajaţii de la RAR au găsit adevărate dezastre: de la improvizaţii care pun în pericol toţi participanţii la trafic, la habitaclu distrus aproape în totalitate.

"Vă puteți imagina de ce ar pune cineva buturugi de lemn în locul tampoanelor de suprasarcină pe o autoutilitară? Vă spun colegii de la RAR Călărași: pentru a o putea încărca mult peste masa maximă permisă", au transmis cei de la RAR. Imaginile sunt AICI.