Noi informaţii despre cum a acţionat ucigașul tinerei studente din Timișoara. Poliţiştii, uimiţi de ce au găsit în rucsacul lui Mirel

Apar noi informații despre criminalul Andreei, studenta la Medicină din Timișoara.

Sursa foto: Facebook

Potrivit unor surse din anchetă, după ce a ucis-o pe Andreea, tânărul i-a curățat trupul de sânge și i-a așezat părul în jurul gâtului pentru a-i ascunde rănile.

Mărturia băiatului i-a șocat inclusiv pe anchetatori, motiv pentru care aceștia au solicitat și expertiza psihiatrică a tânărului, pentru a stabili cu exactitate dacă acesta a avut, sau nu, discernământ la momentul producerii crimei.

Ce a declarat în fața anchetatorilor

Mirel a povestit cu lux de amănunte momentul în care a ajuns, alături de Andreea, în apartamentul în care tânăra locuia.

”Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă.

În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa.

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc”, a declarat tânărul.

”Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori"

”A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor.

Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față.

Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori", a povestit Mirel în fața anchetatorilor.

Anchetatorii spun că tânărul reprezintă un pericol public

În referatul procurorilor, aceștia au motivat faptul că Mirel trebuie privat de libertate pentru următoarele 30 de zile, pentru că acesta prezintă un pericol public, având în vedere modul în care a acționat după crimă.

Mai exact, tânărul nu a solicitat ajutor, deși era conștient de fapta pe care o comisese, ci a ales să fugă.

Polițiștii au găsit cuțitele cu care a ucis-o pe Andreea

Anchetatorii au descoperit și arma crimei. Este vorba despre un cuțit de dimensiuni mari, găsit într-un rucsac abandonat pe holul apartamentului unde Andreea a fost ucisă. Tot în rucsac polițiștii au găsit și mânerul unui cuțit de mici dimensiuni, dar și mai multe prosoape îmbibate în sânge, cu care tânărul ar fi încercat să șteargă urmele crimei.

Mai mult decât atât, anchetatorii au descoperit în autoturismul cu care acesta s-a deplasat după crimă, spre Caraș Severin, de unde a și fost ridicat de polițiști, o plasă cu hainele pline de sânge pe care le-a purtat când a ucis-o pe Andreea.

Ieri, Mirel Dragomir a fost vizitat de părinții săi pentru prima dată după ce a ajuns în arestul IPJ Timiș.