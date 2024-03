Mirel, tânărul care a ucis-o pe Andreea, studenta la Medicină, a povestit tot: ”Am lovit-o! M-am enervat foarte tare!”

Mirel, tânărul care a ucis-o pe Andreea, studenta la Medicină, a povestit totul în fața procurorilor, potrivit unor surse din cadrul anchetei.

Băiatul a povestit că avea o relație cu Andreea încă din luna octombrie, însă, în ultima lună, o simțea din ce în ce mai distantă.

”Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă.

În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa.

Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc”, a declarat tânărul.

”A refuzat să mi-l dea şi mi-a spus că vrea să se despartă de mine. Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor.

Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față.

Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori", a povestit Mirel în fața anchetatorilor.

Criminalul studentei de la Medicină va fi expertizat psihiatric

Tânărul va fi dus la București, acolo unde va avea loc expertiza psihiatrică, pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul producerii crimei.

Chiar și anchetatorii au rămas șocați de cruzimea și sângele rece de care a dat dovadă, imediat după crimă. A așezat victima pe pat, a curățat locul crimei, după care a plecat acasă la părinți, unde s-a comportat ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Trupul neînsuflețit a fost găsit de colega Andreei

Câteva ore mai târziu, Andreea a fost găsită moartă în apartament.

Descoperirea macabră a fost făcută de una dintre fetele cu care tânăra locuia în apartamentul situat la etajul 6, în zona gării de nord, din Timișoara.

A încercat să deschidă ușa, iar când a văzut că e încuiată a forțat-o. Când a deschis ușa a văzut-o pe tânăra de 21 de ani, fără suflare întinsă pe pat și cu pete de sânge pe bluză. A sunat imediat la 112.

Primii care au ajuns la fața locului au fost medicii de pe ambulanță, care din nefericire nu au mai putut face nimic pentru tânără.

Ba mai mult decât atât, se pare ca aceasta era decedată de mai multe ore. Imediat au fost alertați și criminaliștii.

Andreea a vorbit cu tatăl ei cu puțin timp înainte de a fi ucisă

Tatăl Andreei a declarat că, cel mai probabil, criminalul a dezvoltat o obsesie pentru fata sa şi nu a putut suporta gândul că nu vor mai fi împreună.

"La 11 am vorbit cu ea. Mi-a trimis mesaj că a terminat orele, îşi face bagajul şi vine acasă şi îmi trimite mesaj când se urcă în autobuz să vină.

La 12 era autobuzul să plece. Nu mi-a trimis mesaj. Am mai întrebat-o pe unde e, ce face. Nu mi-a răspuns. Am sunat-o. N-a răspuns", a mărturisit tatăl tinerei studente.