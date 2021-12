Povestea lui Ştefan, ciobanul cu două facultăţi şi idei de business, ajuns model pentru comunitatea din Alba

Acum stă printre oi cu smartphone-ul în mână şi ştie cum să facă business. Este un model pentru toţi din comunitatea lui şi este un exemplu de român care reuşeşte chiar şi acolo unde mulţi spun că nu mai este nimic de făcut.

Nu s-au văzut de ceva vreme, dar prietenii din copilările nu se uită niciodată. Ştefan s-a întors acasă de la facultate, iar câinii de la stână sunt în culmea fericirii. Cândva, obișnuiți să se vadă în fiecare zi, acum tânărul cioban se împarte între şcoală şi stână.

„A început aşa, pe neașteptate toată povestea. Eu, când am fost la liceu şi în generală, n-am prea învățat, eu eram acolo treacă-meargă, mai mult pe la animale, aşa îmi plăcea mie, nu-mi plăcea să învăț”, spune Ştefan Stănuş

A terminat liceul dar n-a luat BAC-ul. A avut o perioadă de doi ani în care s-a gândit că trebuie să dezvolte afacerea familiei, dar nu prea știa cum.

„Între timp a trebuit să mă duc în Germania după o maşină şi când am ajuns în ţară, eram foarte obosit şi m-am oprit în Banat la mătușa mea, ea acolo stă, la Lugoj şi vară-mea învăţa pentru BAC şi avea un caiet la biologie, nu era nici plin, mi s-a părut puţin de învățat pentru BAC. Şi m-am uitat aşa la caiet şi am zis, nu pot să învăț? Că sunt numai câteva pagini”, mai spune Ştefan.

Aşa că tânărul cioban a împrumutat caietul verișoarei şi din el a învățat şi a reuşit să ia proba la biologie. S-a ambiționat apoi, făcut şi meditații şi a trecut şi de probele la matematică şi română. Lui Ştefan începeau să i se deschidă noi orizonturi.

„Am ajuns la facultatea de Silvicultură din Brașov, fiind cea mai bună din ţară, a fost greu la început, eu neștiind nici să învăț cum trebuia, mi-a fost greu, dar, între timp am reuşit , am ajuns bursier în anul e şi anul 4”, mai spune Ştefan Stănuş.

În tot acest timp n-a uitat de animale. A împărțit învățatul cu munca fizică şi, dacă tot a prins gustul cărții, încă de când era în anul trei la Silvicultură, s-a mai înscris la o facultate.

„ Am zis să mă înscriu şi la facultatea de management că mi-au plăcut şi afacerile şi am zis, hai să mă duc că se leagă, na să am un pic habar”, mai povestește Ștefan

Acum, Ştefan este un cioban modern. Cu un ochi la oi, cu celălalt pe smartphone pentru a nu pierde noutăţile din domeniul de business agricol. familia lui e foarte bucuroasă că va duce mai departe tradiţia, punând în aplicare ce a învățat la facultăți.

„Mergea dimineaţa la oi, mulgea, învăţa pentru BAC, chiar a fost foarte greu, dar nu se aştepta nimeni să tragă chiar aşa de mult să ajungă la două facultăți şi să progreseze atât de mult. A dat curaj şi la multă lume din jurul lui”, spune Miron, fratele lui Ştefan Stănuş

„Îl încurajăm că no, o şcoală e bună să o ai, ce mai știi cum e cu viitorul ăsta”, spune tatăl lui Ştefan

Iar pentru viitor şi pentru toţi tinerii, Ştefan are un sfat. „Oricând se poate, dar să muncească mult! Fără muncă nu se poate!”

