Prefectul Capitalei pledează pentru o lege a Bucureștiului: Ar fi imperios necesară în perioada următoare

Prefectul Capitalei pledează pentru o lege a Bucureștiului. FOTO Getty Images

O lege a Bucureştiului ar fi imperios necesară în perioada următoare, consideră prefectul Capitalei, Mugur-Mihai Toader.

"În momentul de faţă, primăriile de sector, în special, asigură o dezvoltare destul de programată şi au nişte planuri de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi chiar lung destul de bine întocmite. Sincope sunt, într-adevăr, majoritatea sunt puse pe seama finanţărilor insuficiente.

Pe de altă parte, din punctul meu de vedere, o reformă administrativă - o lege a Bucureştiului ar fi imperios necesară în perioada următoare", a declarat pentru Agerpres prefectul Mugur-Mihai Toader.

Pe 2 aprilie, în România este marcată Ziua Instituţiei Prefectului. În acest context, prefectul Capitalei a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat instituţia în ultimul an.

Conform prefectului, instituţia funcţionează "destul de bine", în ciuda faptului că deficitul de personal este de aproximativ 40%.

"Ne confruntăm într-adevăr cu o lipsă de personal, dar lucrul acesta nu îl putem pune pe seama unui eşec de organizare administrativă. (...) În momentul de faţă, am avea nevoie de colegi noi, cel puţin la Departamentul Juridic, având în vedere volumul foarte-foarte mare de documente pe care trebuie să le gestionăm, dar pe parcursul ultimului an nu am avut probleme deosebite şi în niciun caz nu pot să vorbesc despre o situaţie de eşec", a precizat prefectul Capitalei.