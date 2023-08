"Suntem umiliţi şi daţi afară din spital să vină Iohannis şi mama stă de la 11 să aștepte salvarea?"! Revolta rudelor pacienţilor de la Spitalul Floreasca, în timpul vizitei preşedintelui

Vizita preşedintelui Klaus Iohannis la Spitalul Floreasca a produs revoltă în rândul unor aparținători care au fost daţi afară din spital şi nu au fost lăsaţi să intre la rude. Este şi cazul unei femei a cărei mame, care avea nevoie de un consult oncologic de urgenţă, a fost pusă pe lista de aşteptare de la ora 11.

La trei zile de la catastrofa de la Crevedia, președintele Klaus Iohannis a vizitat Spitalul Floreasca, unde sunt internați o parte dintre cei răniți.

Preşedintele şi-a exprimat totodată compasiunea şi sprijinul pentru victimele tragediei, exprimându-şi dorinţa ca şirul tragediilor din ultima vreme să fie lămurite, iar vinovații să plătească.

Vizita șefului statului a creat revoltă în rândul unor aparținători care au fost daţi afară din spital, chiar dacă rudele lor aveau nevoie urgentă de lucruri personale sau chiar de un consult de specialitate la alte secții din spital. Este şi cazul unei femei a cărei mamă, cu probleme medicale grave, a fost pusă pe lista de aşteptare de la ora 11 pentru a se da prioritate vizitei preşedintelui Klaus Iohannis.

"Rușine poporului român, rușine toleranței. Nu faceți nimic pentru noi și generațiile viitoare"

"Suntem umiliţi şi daţi afară din spital? Pentru ce? Ca să aștept să vină Iohannis şi mama sta de la 11 să aștepte salvarea să o ducă acasă? Nu m-ați lăsat cu o pereche de pampers să-i aduc să o schimbe și voi îl aplaudaţi pe Iohannis? Rușine poporului român rușine toleranței, rușine vouă că stați în tăcere și acceptați voi această umilință. Nu faceți nimic pentru noi și generațiile viitoare. Doar sunteți martori tăcuți. Rușine poporului român", spune femeia revoltată care nu a fost lasată sa intre la mama ei, pe motiv că preşedintele Klaus Iohannis se află în vizită la victimele exploziei de la Crevedia, internate la Spitalul Floreasca.

Femeia a relatat mai departe condițiile grele în care medicii, asistentele şi infirmierele lucrează fără sistem de ventilație. Mai mult aceasta a încercat să îi propună preşedintelui să vadă condițiile cu adevărat din spital, acolo unde este internată şi mama ei.

"În spital nu funcționează sistemul de ventilație. Pacienţii şi medicii stau la 40 de grade"

"Veniți pe secție să vedeți ce echipă de medici straluciți sunt la ortopedie. Medicii lucrează în condiții la 40 și ceva de grade în saloane pentru că nu funcționează sistemul de ventilație.

Nu mai am forță să vă explic și să vă dau indicații legate de tratamentul medical pe care mama mea l-a primit. Au fost exemplari, Ştiți ce mă nemulțumește? Umilința pe care noi o tolerăm? Știți câți aparținători sunt acolo? O grămadă! Știți ce fac? Suportă în tăcere și splâng. Sistemul de ventilație este nefuncțional de multă vreme. Asistentele stau în niște condiții execrabile din punct de vedere al condițiilor de ventilație. Infirmierele de asemenea, curg transpirațiile pe ele ca să-i dea mamei mele medicație și să-i schimbe pampersul. Și vi se pare normal?

"Am încercat să-l iau pe președinte în spital cu adevărat, pe secţia de oncologie!"

Eu am încercat să-l iau pe președinte în spital cu adevărat. Mie mi s-a spus așa de către toată echipa de medici că urgent mama trebuie consultată la oncologie. Mama e pe lista de așteptare pentru un consult oncologic.

Mama mea căzuse într-o așa zisă comă diabetică, a făcut o hipoglicemie, ea nefiind diabetică, având mai multe comorbidități. Asistenta mi-a salvat mama. Nu am crezut că se poate întâmpla așa ceva în România. Trăiesc în țara mea de 52 de ani special. Nu am plecat din țara mea și am rămas aici. Sunt un decrețel care luptă cu puterea inimii și am simțit să rămân în continuare aici. Asta fac.

"Trebuie să ne scuturăm și să schimbăm din temelii acest sistem ordinar"

Dar dacă nu facem nimic, doar stăm tăcuţi și comentăm doar în spate, noi aparținători, noi, societate civilă, noi fundații, noi ce dracului o mai fi și nu facem nimic, doar comentăm în spate și între prietenii noștri și atât n-o să ajungem nicăieri dvs. Mâine veți ajunge, la fel ca și mine, la vârsta pe care o au părinții noștri. Ghinionul nostru va fi același dacă noi nu vom face ceva acum, acum, în această clipă în care trebuie să ne scuturăm și să schimbăm din temelii acest sistem ordinar.

Vreau să faceți ceva și să țineți cont că acest strigăt al meu nu este un strigăt de disperare, este mai mult decât un strigăt, este altceva. E dincolo de cuvinte. Nu știu cum să-l numesc. Faceți ceva, nu voi, noi toți", a spus femeia, în timpul vizitei preşedintelui Klaus Iohannis la Spitalul Floreasca din Bucureşti.