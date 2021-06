Scandal la Evaluarea Națională, în Vrancea: O fotografie cu subiectele a apărut pe o rețea socială chiar în timpul examenului

Potrivit indicativului aflat pe broșura respectivă, aceasta ar fi provenit din centrul de examinare aflat în Școala Ion Basgan din Focșani. Reprezentanții Inspectoratului Școlar au decis schimbarea întregii comisii de examinare, și au anunțat Poliția.

”Pe data de 22 iunie, la proba de limba română am fost anunțați că în jur de ora 11 au apărut subiectele pe o pagina de Facebook. Am sesizat că este fotografiată o broșură de examen, pe care apărea indicativul județului Vrancea. Aceste indicative sunt specifice fiecărui centru de examen, și nu aveam de unde să știm din ce școala au plecat aceste subiecte. Când au început să vină subiectele din centrele de examen care urmau să fie predate la inspectorat, am urmarit toate indicativele și am sesizat că acel indicativ de pe broșura fotografiată era alocat școlii Ion Basgan din Focșani.

S-a întrunit comisia județeană de examen și am luat hotarârea ca pentru proba de matematica să fie înlocuită toată comisia din școala Ioan Basgan cu una formată din inspectori. Drept urmare astăzi un s-a semnalat niciun fel de incident. Acum cercetarea este în competența organelor de Poliție. Este în competența lor. Este foarte posibil ca cineva din comisie să fi făcut o fotografie a uneia dintre broșuri”, a declarat pentru Antena 3 inspectorul școlar general al IȘJ Vrancea.

A fost sesizată și Poliția, care a început cercetările și au întocmit un dosar penal pentru divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

„În cursul zilei de ieri, 23 iunie a.c., Poliția Municipiului Focșani a fost sesizată cu privire la faptul că, marți, 22 iunie a.c., dată la care s-a desfășurat proba scrisă la limba și literatura română, în cadrul Evaluării Naționale, la ora 10:39, pe un cont de socializare au fost postate fotografii cu broșura (necompletată) care conținea subiectele de evaluare pentru clasa a-VIII-a.

În urma verificărilor efectuate, la nivelul Poliției Municipiului Focșani a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de articolul 304 din Codul penal, respectiv divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice”, a declarat Paula Enache – purtător de cuvînt al IPJ Vrancea.

Nu este singurul incident de acest fel apărut la Evaluarea Națională. La rândul său, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că au fost sesizate organele de cercetare penală în cazul a trei școli în care subiectele la evaluarea națională, proba de limba română, au fost făcute publice înainte de termen.

„La nivel naţional, cu unele excepţii, nu au fost incidente majore. Au existat incidente la nivelul a trei şcoli în care subiectele au fost făcute publice în pofida reglementărilor. În acest sens, Ministerul Educaţiei a sesizat deja organele de cercetare penală cu privire la nerespectarea regulilor în această situaţie, în toate cele trei situaţii. Este vorba de subiecte care au fost făcute publice înainte de termenul precizat în reglementări. (…) Pentru divulgarea subiectelor, sancțiunea este cu siguranță cea mai gravă.”, a explicat ministrul Educației.

