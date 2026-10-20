Se deschid circulaţiei încă 13 km din A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu A2. De ce s-a întârziat un an pe lotul 3

Se deschid circulaţiei încă 13 km din A0 Nord. FOTO: facebook Ionel Scrioșteanu

Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, a anunţat, marţi, că luni, 26 octombrie, se deschide circulația pe încă 13 km din Autostrada capitalei A0 Nord. "Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați - Pantelimon și 4 Pantelimon - Cernica (A2)", a transmis acesta, care a cerut explicaţii de la CNAIR pentru întârzierea cu un an a lotului 3 din acest drum.

"Luni, 26 octombrie, deschidem circulația pe încă 13 km din Autostrada capitalei A0 Nord.

Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați - Pantelimon și 4 Pantelimon - Cernica (A2).

Pe lotul 4, lucrările au fost finalizate încă din vară, însă lotul a rămas ”muzeu” până la finalizarea sectorului vecin, deoarece compania de drumuri nu a gândit o descărcare a traficului în DN3.

Acum, odată cu deschiderea ambelor loturi, vom avea o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei.

Ce înseamnă asta pentru șoferi? Mai puțină aglomerație pe drumurile din jurul Bucureștiului, legături mai rapide între marile autostrăzi și mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane și de marfă. Vom putea traversa zona de nord și de est a capitalei fără să mai depindem de actuala centură extrem de aglomerată.

Deschiderea vine însă cu o întârziere care nu trebuie trecută cu vederea. Lotul 3 trebuia să fie gata cu un an mai devreme. Lucrările nu au avansat la nivelul așteptărilor.

Am solicitat CNAIR o analiză contractuală serioasă și aplicarea penalităților care se impun. Proiectele de infrastructură trebuie finalizate la timp, iar întârzierile trebuie tratate rapid și ferm, nu lăsate să se acumuleze", a transmis Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor.