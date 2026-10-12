A fost eliminat "principalul obstacol" în calea deschiderii A0 Nord. Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației

1 minut de citit Publicat la 12:26 12 Oct 2026 Modificat la 13:10 12 Oct 2026

Pasajul DN3 peste A0 a fost deschis circulației. FOTO: facebook Ionel Scrioșteanu

Pasajul de pe DN3 peste Autostrada de Centură a Bucureștiului (A0) a fost dat în trafic luni, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.

Lotul 3 al A0 Nord, unde stadiul lucrărilor a depășit 98,5%, ar urma să fie deschis circulației săptămâna viitoare, în jurul datei de 20 octombrie, împreună cu Lotul 4.

După deschidere, șoferii vor putea circula de la Constanța și Craiova până la Bacău doar pe autostradă.

Potrivit lui Ionel Scrioșteanu, deschiderea pasajului elimină "bariera" pentru finalizarea lucrărilor la corpul principal al autostrăzii, în zona intersecției dintre DN3 și A0. Deocamdată, pe pasaj se circulă pe două benzi. Celelalte două benzi vor fi deschise în câteva zile, după montarea rosturilor de dilatație și a parapetului de siguranță.

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Pe restul șantierului, lucrările sunt în fază finală. Constructorul montează ultimele rosturi de dilatație la pasaje, precum și parapetele mediane și laterale în zona pasajelor, a nodurilor rutiere și a acceselor în șantier.

Se lucrează și la marcajele și indicatoarele de pe ultimele sectoare, la panourile fonoabsorbante, la sistemul de iluminat și la sistemul inteligent de management al traficului (ITS), care sunt în curs de testare.

Secretarul de stat a precizat că mobilizarea constructorului s-a îmbunătățit, ceea ce permite deschiderea Lotului 3 odată cu Lotul 4, așa cum fusese anunțat anterior.

Proiectul este cofinanțat din fonduri europene.